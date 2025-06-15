Путин захотел помирить Израиль и Иран: Трамп не возражает

В США не видят проблем с тем, чтобы дипломатическими усилиями занимался военный преступник

В Вашингтоне не видят никаких проблем в том, чтобы Владимир Путин был посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. При этом там говорят, что в Кремле уже выразили готовность к этому.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп корреспондентке ABC Рейчел Скотт. По его словам, "он был бы открыт" к перспективе присоединения России к процессу мирного урегулирования.

"Он звонил мне по этому вопросу. Мы долго разговаривали об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации (предположительно, речь идет о вторжении в Украину, — ред.). Я верю, что этот вопрос будет решен", – сказал Трамп.

Пост Скотт

Трамп также сообщил, что США не вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем, но это может измениться в будущем. При этом, он добавил, что дедлайна для заключения соглашения по ядерной программе Ирана не существует, а также, что в Тегеране "хотят заключить сделку".

Он также отметил, что был готов к тому, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке и допустил, что это приведет к ускорению темпов заключения договоренности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Израиль решился на удар по ядерным объектам Ирана.