"Это абсурд": Климкин оценил, может ли Путин стать посредником между Ираном и Израилем

В Вашингтоне намекнули на существование каналов связи с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин предложил свои усилия в качестве посредника для урегулирования войны между Израилем и Ираном. Однако то, что военный преступник и агрессор в одной войне станет посредником в другой, выглядит абсурдно.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Радио NV". Он допускает, что между Израилем, Ираном и США существуют и активно работают неофициальные каналы связи, которые идут через Москву.

"Исходя из того, что говорит Трамп, он довольно-таки прямо намекает на это… Но это какой-то абсурд, если, к примеру, сейчас Путин, которого обвиняют в причастности к военным преступлениям, сейчас будет посредником в другой войне", — сказал он.

Климкин отмечает, что абсурдным также является и то, что Путин может просто так позвонить к Трампу, поздравить его с днем рождения и эти поздравления даже будут приняты. По его словам, это может быть неприятно осознавать, но таковым является сегодняшний мир, а потому не стоит удивляться, что неофициальные дипломатические каналы работают через Россию.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись.