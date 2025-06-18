Трамп снова ставит палки в колеса? G7 не выступит с совместным заявлением из-за сопротивления США

Лидеры "Группы семи" отказались от требований Трампа, выбрав вариант не делать заявления вообще

Лидеры стран "Группы семи" (G7) не выпустят совместное заявление после саммита в Канаде. Причина – бегство президента США Дональда Трампа с саммита и сопротивление, оказываемое Вашингтоном, который "не хочет оскорблять Россию".

Об этом сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на собственные источники. Собеседник подтвердил, что США не согласны с жесткими формулировками, которые касаются действий России в Украине и требовали исключить их из заявления.

"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", — сказал чиновник.

Ответ Вашингтон получил неожиданный и резкий: исключать формулировки из заявлений лидеры "Группы семи" отказались, выбрав вариант не делать совместного заявления вообще. Ряд пунктов будет включен в итоговое заявление премьер-министра Канады Марка Карни, который потребует усиления давления на Россию с помощью санкций.

Еще один источник сказал изданию Reuters, что лидеры "Большой семерки" довели до сведения Трампа планы занять жесткую позицию в отношении России, особенно в отношении санкций. Трамп дал им понять, что не хочет вводить санкции и вообще выступает против усиления давления на Россию. В свою очередь, по данным некоторых изданий, неофициально представители ЕС намекнули Трампу, что не планируют считаться с требованиями США по этому вопросу. Косвенно эти данные подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, во время выступления перед прессой анонсировав новые санкции ЕС против России, более жестокие, чем действующие американские ограничения.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прерывает визит в Канаду на саммит "Группы семи" и досрочно возвращается в Киев. Причиной стали российские террористические обстрелы 17 июня и бегство президента США Дональда Трампа с саммита, что поставило крест на планируемой встрече двух лидеров.

Отметим, президент США Дональд Трамп избегает встреч с президентом Украины, поскольку к нашей стране, как и к украинскому лидеру у главы Белого дома серьезная антипатия. К тому же Трамп чувствует себя очень дискомфортно во время встреч с Зеленским, поскольку последний выбивает американского лидера из привычной картины мира обратно в реальность.

Также, пока Украина 17 июня находилась под очередной ракетной атакой российских оккупантов, Трамп придумал новую причину не вводить санкции против Кремля. Он заявил, что он ожидает возможного заключения мирного соглашения по прекращению войны в Украине. Именно это, по словам президента США, якобы причина, почему Белый дом так тянет с введением новых санкций против России.