Трамп поставив Путіна на місце? Чим російський лідер не вгодив президенту США

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні не заперечують проти можливої ролі Володимира Путіна як посередника у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої той запропонував посередництво у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Втім, реакція Трампа була жорсткою та іронічною — він запропонував Путіну спочатку навести лад у власній країні.

Про це американський лідер заявив у коментарі "Fox News".

"Я ось учора з ним говорив і сказав — він, до речі, запропонував допомогти посередником. Я йому відповів: зроби мені послугу — будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, ок? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом", — сказав президент США.

Така заява прозвучала на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що розпочався 13 червня. Разом із тим, днями раніше повідомлялося, що у Вашингтоні не заперечують проти можливої ролі Володимира Путіна як посередника у врегулюванні напруги, підкреслюючи, що Кремль уже заявив про свою готовність долучитися до процесу. Водночас Дональд Трамп зазначив, що США наразі не беруть безпосередньої участі у цьому конфлікті, проте ситуація може змінитися в майбутньому.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Іран заявляє про готовність завдати удару по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у конфлікт на боці Ізраїлю. Для цього вже підготовано ракетне озброєння, бойову техніку та підтримку з боку іранських "проксі-сил" у регіоні.