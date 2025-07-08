Тише воды, ниже травы: чем отличился в Раде Роман Каптелов, к которому нагрянуло НАБУ

Чем занимается в Раде "слуга" народа и почему НАБУ к нему пришло с обысками

Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 8 июля, провели обыски у народного депутата из фракции "Слуга народа" Романа Каптелова. Следственные действия связаны с расследованием возможного внесения ложной информации в декларацию.

О проведении обыска свидетельствует определение Высшего антикоррупционного суда от 1 июля, передает "Радио Свобода". В пресс-службе НАБУ "Телеграфу" сообщили, что ведомство не комментирует следственные действия, которые могут проводиться в рамках производств. Рассказываем, насколько активен в Раде нардеп Роман Каптелов и чем он занимается.

Что известно об обысках у Каптелова

Роман Каптелов

В ходе обысков у депутата изъяли мобильный телефон iPhone 12 mini с системой логической защиты. Каптелов отказался разблокировать устройство, поэтому детективы забрали его как вещественное доказательство для проведения экспертизы. Суд удовлетворил просьбу следователей и наложил арест на изъятый телефон.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное производство по возможному внесению нардепом ложной информации в декларацию. Ранее журналисты проекта "Схемы" выяснили, что Каптелов не задекларировал недвижимость в Москве и не указал, что его жена и дети проживают в России.

По данным расследования, супруга депутата имеет гражданство РФ и проживает в России. Семья парламентария с 2015 года владеет квартирой в Москве, но в своих декларациях Каптелов эту информацию скрыл.

Согласно информации "Схем", жена нардепа покинула Украину за месяц до полномасштабного вторжения и переехала в Москву. Там она начала работать на российское государственное учреждение, сотрудничающее с организацией "Воин" — российским центром военной подготовки молодежи, созданным по поручению главы России Владимира Путина.

Парламентская деятельность Каптелова

Роман Каптелов в Раде

Депутат от "Слуги народа" Роман Каптелов прошел в Раду в 2019 году по мажоритарке от Павлограда на Днепропетровщине и сейчас является членом комитета по бюджету. Согласно официальному сайту Верховной Рады Украины, народный избранник регулярно посещает заседания Верховной Рады и голосует. Депутат присутствовал на 247 из 272 заседаниях, что составляет 90% посещения — один из самых высоких показателей среди парламентариев.

В то же время законотворческая деятельность нардепа — слабая. С начала полномасштабной войны только два законопроекта, где он указан среди авторов, стали действующими законодательными актами: Это проект постановления о выражении недоверия Валерию Пацкану (председатель Счетной палаты с 2018 до 2023 года. Ему выразили недоверие и уволили с должности из-за получения компенсации за жилье в размере почти 118 тыс. грн, хотя сам Пацкан имел квартиру в Киеве. Нардеп подал в Верховный суд и в июне 2024 года выиграл его, а в мае 2025 года ВАКС закрыл дело против него из-за завершения сроков давности) и проект постановления о переименовании города Южный в город Южный.

Законотворческая деятельность Романа Каптелова

За все время вторжения Каптелов выступал в Раде только один раз — комментируя проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Также депутат принял участие в подаче только одного депутатского запроса — о присвоении звания Герой Украины и других государственных наград, и вместе с другими парламентариями. Он касался присвоения звания Героя Украины погибшему в авиакатастрофе министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому, и государственным наградам его первому заместителю Енину Евгению Владимировичу (посмертно), и госсекретарю МВД Лубковичу Юрию Олеговичу.

Выступления в Совете Романа Каптелова за время полномасштабного вторжения

Депутатские запросы с участием Романа Каптелова

Ранее "Телеграф" также писал, что бывший заместитель генпрокурора купил дом в Конча-Заспе. Там раньше жил Насиров