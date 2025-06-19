"Они под колпаком". Почему нардепы бегут из Рады и когда это станет критическим

Существует несколько факторов, которые побуждают депутатов отказываться от своих полномочий

В Верховной Раде после досрочного прекращения полномочий Олеся Довгого осталось 398 народных депутатов. Это самый низкий показатель за всю историю существования органа, однако парламент остаётся дееспособным и может принимать законы и изменять Конституцию.

Почему депутаты стремятся выйти из Рады

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, нынешний состав Рады — это ещё не критический предел. Для принятия решений достаточно 226 голосов, для изменений в Конституцию — 300. Для импичмента президента, согласно статье 111 Конституции, требуется не менее 3/4 от конституционного состава, то есть 338 голосов. Такой ресурс в Раде ещё сохраняется.

В то же время Рейтерович отметил, что количество желающих сложить мандат может вырасти. Причины — потеря мотивации, отсутствие перспектив и страх перед антикоррупционным давлением. Большинство депутатов, которые стремятся выйти из парламента, не видят смысла оставаться в политике:

"Они под колпаком. Не столько правоохранительные органы, а вот антикоррупционные активисты доставляют много проблем", – заметил эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что каждый десятый нардеп хочет сбежать из Верховной Рады. По данным на середину мая, около 40 народных избранников имели желание сложить мандаты, но их не отпускают. Часть депутатов жаловалась, что мандат утратил любой привилегированный смысл и теперь лишь создаёт трудности. В частности, им мешает закон о ПЭПах, давление антикоррупционных структур, низкая зарплата и ограничения на поездки. По словам источников, речь идёт не только о "Слуге народа" — среди желающих уйти есть и депутаты из других фракций.

Однако, по словам политолога, сложить мандат в нынешних условиях почти невозможно — исключения делают лишь в случаях смерти или перехода на должность, например, в Кабмине. С этой же целью, по словам эксперта, хотят ввести практику, когда депутаты одновременно могут быть и министрами. Даже у "списочников" появился "запретный режим", введённый Офисом президента:

"Картинка была бы плохая, когда по пять депутатов в месяц выходят. Это выглядело бы будто крысы бегут с корабля".

Ещё более жёсткие ограничения касаются мажоритарщиков. По словам эксперта, для них действует фактическое табу на сложение мандата: "Поскольку нельзя провести выборы, то тебя просто не отпустят. Это особенно касается депутатов от "Слуги народа".

Как пояснил политолог, на мажоритарных округах нет механизма замены депутата без перевыборов, а выборы в условиях военного положения провести невозможно. Поэтому выход мажоритарщика из парламента практически заблокирован.

Как же из парламента удалось сбежать Довгому

Отдельно Рейтерович прокомментировал случай Олеся Довгого, назвав его "исключением из правил", которое "очень дорого стоило". По словам эксперта, такое решение могло быть результатом "договорённостей на высшем уровне" — "его просто отпустили". При этом Довгий, по его словам, был классическим "парашютистом", которого забросили в округ с заранее подготовленной электоральной базой.

"Он был очень специфическим депутатом. Учитывая все его связи, его выход – результат именно договорённостей. Что он пообещал – можем много фантазировать, но не удивлюсь, если он пообещал что-то, связанное с Киевом, особенно в условиях "войны" власти с Кличко", – сообщил эксперт.

По состоянию на сейчас, коалиция в Верховной Раде ещё сохраняется — фракция "Слуга народа" насчитывает около 231 депутата. Если количество членов коалиции опустится ниже 226, по Конституции президент получит право досрочно прекратить полномочия парламента. Однако это не происходит автоматически — лишь по соответствующей инициативе главы государства. Рейтерович подытожил:

"Формально проблем нет, но такие исключения, как в случае с Довгим, будут делать только по большим праздникам и по большим договорённостям".

Текущая дееспособность и реальная численность парламента

Несмотря на то, что после сложения мандата Довгого в Раде осталось 398 народных депутатов, это ещё не критический показатель — парламент остаётся дееспособным. Для принятия законов, изменений в Конституцию или даже запуска процедуры импичмента президента имеющейся численности вполне достаточно.

По словам Игоря Рейтеровича, дееспособность парламента определяется несколькими ключевыми цифрами: 226 голосов нужно для принятия обычных законов, 300 — для изменений в Конституцию, а для импичмента президента — 338 голосов, то есть три четверти от конституционного состава Рады. Все эти пороги пока покрыты.

Рейтерович также напомнил, что даже в мирное время в Верховной Раде не было полных 450 депутатов — из-за невозможности провести выборы на временно оккупированных территориях количество избранных парламентариев составляло 428. Учитывая это, потеря части депутатов сейчас не несёт угрозы легитимности работы парламента.

"Если так посмотреть, пока не сильно много потеряли. 398 – запас есть. Но если посмотреть внимательнее, часть депутатов находится под следствием или сбежала из страны — тот же Дубинский, Шевченко, Дмитрук, Куницкий, Адарченко. Если исключить их, реальная численность ещё меньше. Но формально они остаются", — сказал Рейтерович.

Когда проблема станет непреодолимой

По собственному желанию сложить мандат депутат не может — даже после подачи заявления парламент должен отдельно проголосовать за прекращение его полномочий. Это прямо предусмотрено статьей 81 Конституции Украины.

Это объяснил эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера. По его словам, каждое дальнейшее сокращение количества народных депутатов в Верховной Раде усложняет её работу, ведь для принятия решений требуется не менее 226 голосов.

"Реально проблема станет практически непреодолимой, когда фактическое количество полномочных нардепов станет менее 300. Тогда запускается часть вторая статьи 82 Конституции Украины и созыв парламента становится неполномочным", — предостерёг Магера.

В таком случае, по логике Конституции, должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Однако в условиях действия военного положения это невозможно.

Депутатское СЗЧ

Политолог Евгений Магда считает, что нынешнее сокращение количества народных депутатов само по себе не является критическим. По его словам, в истории украинского парламентаризма уже были примеры эффективной работы Рады без полного состава.

"Наверное, нет ни одного парламентского созыва, который был бы полностью стопроцентно заполненным от начала до конца. Но, например, второй созыв в 1994–1998 годах принял Конституцию, ввёл гривну и принял ряд интересных решений, хотя тоже не имел 450 депутатов", — сказал Магда.

По его мнению, главное — не количество депутатов, а наличие в парламенте не менее 226 голосов для принятия решений, и более 300 — для изменений в Конституцию. В то же время отметил политолог, ныне Верховную Раду фактически контролируют не изнутри, а извне, поэтому реальная субъектность девятого созыва очень низкая.

"Депутатское СЗЧ" – это логика, которую они сами транслируют на своих избирателей.

"То, что парламентом управляют из-за его пределов, уже ни для кого не секрет. Поэтому количество депутатов внутри не имеет большого значения. Их просто должно быть больше чем 226. Ничего драматичного в том, что депутатов стало менее 400, нет. Это – отражение того состояния, которое происходит, например, в Вооружённых силах. Понятно, что "Слуги народа" пытаются дистанцироваться от негатива и оставить мандаты, чтобы потом реинкарнироваться с прицелом на будущее созыв. Но в целом девятый созыв — наименее субъектный за все годы независимости. Несмотря на то, что он работает уже длительное время и его полномочия закончатся неизвестно когда", — отметил Магда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11469, предложенный президентом Владимиром Зеленским, который внедряет возможность множественного гражданства. За документ проголосовали 243 народных депутата, что стало важным этапом в трансформации государственной политики в сфере гражданства.