"На психиатра Марьяне": фронтмен группы "Антитела" объявил сбор для Безуглой после ее заявлений о "карме", нардеп отреагировала

Тополь объявил сбор на врача-психиатра для Марьяны Безуглой

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, оставшийся без квартиры в результате атаки россиян 23 июня, отреагировал на заявление народного депутата Марьяны Безуглой о "карме". Тополя не стал оскорблять Безуглую, а вместо этого открыл "банку" и объявил сбор на психиатра для народной.

Об этом Тополя написал в своем Facebook. Он сообщил, что ставит целью набрать миллион гривен, на которые снимет для Безуглой хорошего медицинского специалиста.

"Друзья, да я скорее в аду сгорю от стыда, чем объявлю сбор себе на ремонт. Слава Богу есть голос, родные, друзья, так что справимся. Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные узкие какие-то. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушны, проявите чуткость и милосердие к человеку, пишущему законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь! Кажется, нужен полноценный курс, а то и несколько!", — написал он.

Тополь добавил, что в случае, если Безуглая не примет собранный миллион – деньги пойдут на другое дело. Фронтмен "Антител" хочет передать их детям погибших военнослужащих 130-го батальона территориальной обороны, где Тополя проходил службу. При этом первые 10 тысяч на банке собрали за первый же час сбора.

Украинцы уже отреагировали на новый сбор. В комментариях под постом Тополи люди пишут, что согласны донатить сразу на помощь семьям погибших, шутят, что одним миллионом здесь не обойдешься, а также интересуются, почему личностью Безуглой до сих пор не заинтересовалась Служба безопасности Украины.

Комментарии под сообщением Тараса Тополи в Facebook

Комментарии под сообщением Тараса Тополи в Facebook

Комментарии под сообщением Тараса Тополи в Facebook

Комментарии под сообщением Тараса Тополи в Facebook

Комментарии под сообщением Тараса Тополи в Facebook

Сама "виновница торжества" также отреагировала на сообщение Тополя. Она сообщила, что примет собранный миллион, но передаст его на нужды Вооруженных сил Украины.

"Тополя, я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай", – написала Безуглая.

Напомним, что нардеп Марьяна Безуглая наехала на фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю, квартира которого была разрушена в результате российской атаки. Депутат обвинила артиста в фейковой службе, а потерю квартиры назвала "кармой" для певца.

В то же время в сети это сообщение изрядно разозлило украинцев. Большинство до сих пор не понимает, почему народной избраннице подобные высказывания и обвинения сходят с рук. Особенно учитывая то, что она назвала гибель мужчины в Киеве во время атаки РФ "кармой", потому что он не служил, а учился в университете.