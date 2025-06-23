Бывший зам генпрокурора купил дом в Конча-Заспе: там раньше жил Насиров (расследование)

У зданий любопытная история

Мать бывшего заместителя генерального прокурора Сергея Кизя получила во владение дом на территории реабилитационного центра для пограничников в Конча-Заспе. У самого Кизя там тоже есть свой дом.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus Info. Отмечается, что Анна Кизь купила дом еще в 2021 году у некой Ларисы Артепьевой, которая в свою очередь его получила в 2013 году от Профсоюза сотрудников таможенных органов по мировому соглашению в качестве погашения миллионного долга.

Отчуждение дома, площадью около сотни квадратных метров, расследовала позже Генпрокуратура, но дело ничем не закончилось. А затем у него сменился собственник.

Любопытно, что у самого Кизя на этой же базе тоже в 2024 году появился свой дом — это двухэтажное здание, площадью в 200 квадратов. А до него им пользовался скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров.

Дом Сергея Кизя

Журналисты отмечают, что тенденция к выкупу домиков на территории реабилитационного центра наблюдается в течение последнего года. И выкупили их в основном бывшие чиновники таможни. Среди имен светились дети экс-руководителя киевской таможни Геннадия Романенка и мать экс-главы таможни времен Януковича Игоря Калетника.

Сам Кизь в прокуратуре работал долго, но его звезда зажглась и почти сразу погасла в 2019 году сразу после выборов. Он был замом генпрокурора несколько месяцев и за это время закрыл уголовное дело против Калетника относительно диктаторских законов времен Евромайдана, помог сорвать операцию НАБУ против зама главы миграционной службы Дины Пирмаховой и просил ЕС снять санкции с Андрея Портнова.

Сергей Кизь

Ранее расследователи Bihus.Info узнали, что дочь бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря участвует в строительстве люксового апарт-отеля Glacier Premium Apartments в центре Буковеля. Оксана Чеботарь уже оказывалась в центре скандала.