Испугался и молчит? Почему Путин не отреагировал на угрозы Трампа

Проигнорировал даже разговоры о "нейтрализации" Калининградской области

Отсутствие реакции главы России Владимира Путина на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа – это уже определенная реакция. Особенно на фоне разговоров о "нейтрализации" Калининградской области.

Об этом "Телеграфу" рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. По его словам, отсрочка Трампа на 50 дней уже начала работать, хоть это и не заметно.

Он добавляет, что угрозы "нейтрализации" Калининградской области командующего армией США в Европе и Африке, сухопутных войск НАТО генерала Кристофера Донахью тоже имеют свой эффект. Ведь заявление прозвучало несколько дней назад (17 июля), а от Кремля не было ни звука.

"Никакой реакции Москвы, обратите внимание, никакой реакции. Фактически американский военный открыто говорит, что мы готовы решить вопрос с безопасностью, особенно когда это касается Калининградской области. И тишина даже Путин молчит", — говорит эксперт.

По его словам, это обусловлено тем, что ни россияне, ни сам Путин не знают, что в действительности происходит. А эта тактика направлена на окружение Путина, и она уже понемногу работает. Трамп и НАТО фактически говорят россиянам, что они не отвертяться и последствия вторжения в Украину будут.

"Когда говорят об этих 50 днях, здесь вероятнее всего все связано не со временем на размышления для Кремля, а с Китаем и политическим сезоном. Сейчас начались отпуска и Трамп не может в полной мере дожимать Россию и Путина, поэтому он ждет осени", — объясняет Загородний.

Он добавляет, что реакция у России уже есть, хотя ее и не все видят. Трамп использует тактику загнать Кремль и Путина в тупик, а на это нужно время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие проблемы ждут Путина из-за того, что он зациклился на Украине и почему это стратегическая ошибка.