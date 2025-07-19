Злякався і мовчить? Чому Путін не відреагував на погрози Трампа

Проігнорував навіть розмови про "нейтралізацію" Калінінградської області

Відсутність реакції очільника Росії Володимира Путіна на погрози голови Білого дому Дональда Трампа — це вже певна реакції. Особливо на тлі розмов про "нейтралізацію" Калінінградської області.

Про це "Телеграфу" розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. За його словами, відстрочка Трампа на 50 днів вже почала працювати, хоч це і не помітно.

Він додає, що погрози про "нейтралізацію" Калінінградської області командувача армією США в Європі та Африці, сухопутних військ НАТО генерала Крістофера Донахью теж мають свій ефект. Адже заява прозвучала кілька днів назад (17 липня), а від Кремля ні звуку.

"Ніякої реакції Москви, зверніть увагу, ніякої реакції. Фактично американський військовий відкрито говорить, що ми готові розв'язати питання з безпекою, особливо коли це стосується Калінінградської області. І тиша, навіть Путін мовчить", — каже експерт.

За його словами, це обумовлено тим, що ані росіяни, а ні сам Путін не знають, що в дійсно відбувається. А ця тактика спрямована на оточення Путіна і вона вже потроху працює. Трамп і НАТО фактичного говорять росіянам, що вони не відвертяться і наслідки вторгнення в Україну будуть.

"Коли говорять про ці 50 днів, тут ймовірніше все пов'язано не з часом на роздуми для Кремля, а з Китаєм та політичним сезоном. Зараз почались відпустки і Трамп не може повною мірою дотискати Росію і Путіна, тому він чекає до осені", — пояснює Загородній.

Він додає, що реакція в Росії вже є, хоч її і не всі бачать. Трамп використовує тактику загнати Кремль і Путіна в глухий кут, а на це треба час.

Раніше "Телеграф" розповідав, які проблеми чекають Путіна через те, що він зациклився на Україні і чому це стратегічна помилка.