Путин зациклился на Украине и это стратегическая ошибка: какие проблемы его ждут — WP

Проблемы для России лишь начинаются

Отклонение мирных предложений Дональда Трампа может обернуться катастрофой для России. Хотя Владимир Путин и его окружение продолжают делать вид, что у них все под контролем, однако на Западе в решении Кремля видят стратегическую ошибку.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что основные союзники России — Сирия и Иран сейчас потеряли свое влияние, а потому Москве приходится полагаться на КНДР.

Издание отмечает, что Трамп предлагал Путину уступки в виде отказа Украины от НАТО и признания аннексии Крыма, однако для Кремля этого оказалось мало. При этом отказ диктовался не рациональными соображениями, а скорее эмоциональной фиксацией Путина.

"Если говорить совсем прямо и просто, эта война — колоссальная стратегическая ошибка для России. Это не та война, в которой Россия сможет победить в долгосрочной перспективе. Цена войны невероятна", — рассказал профессор Католического университета Америки Майкл Киммидж.

Он подчеркивает, что вторжение в Украину выглядит как попытка России "отомстить" за то, что Украина не является "послушным" вассалом, вроде Беларуси.

"Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, почему, как мне кажется, Путин просто не может дистанцироваться от этой войны", — добавил эксперт.

На фоне вторжения Россия разрушила свои отношения на только с ЕС, но и важными соседями вроде Казахстана, Армении и Азербайджана. Кроме того, ее угроза вновь заставила НАТО обрести смысл существования и даже поднять оборонные расходы до 5% ВВП. В Сирии его поддерживало лояльное правительство Башара Асада, однако увязнув в Украине Кремль не смог предотвратить его падение.

Экономика России за это время стала сильно зависимой от Китая, куда она экспортирует нефть по заниженным ценам. При этом она уже тратит около 40% всего своего бюджета на оборону и безопасность, а годовые расходы могут достичь 2% ее ВВП. Кроме того даже российские чиновники признают, что чрезмерные расходы на оборону и западные санкции толкают экономику к рецессии.

Однако нежелание Путина идти на уступки и признавать ошибки превратило "локальный конфликт" в "глобальное противостояние Востока и Запада", что сильно затрудняет поиски пути к мирному урегулированию.

"Эта война будет долгой. И Соединённые Штаты — с Трампом или без него — останутся нашим противником. Война по сути своей не была связана с Украиной. То, что мы наблюдаем, — это косвенная война между Западом и Россией — часть гораздо более широкого глобального противостояния", — объяснил суть войны российский военный аналитик Дмитрий Тренин.

Как сообщалось ранее, экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказывал о том, что если Россия остановится прямо сейчас, то она попросту исчезнет с карты мира.