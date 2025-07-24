"Это очень разные тексты": в МИДе объяснили, почему российские требования в Стамбуле – не меморандум

Украинский документ значительно реалистичнее и конструктивнее российского

Документы, которыми делегации России и Украины обменивались в Стамбуле, не следует называть "меморандумами", как это делает Кремль. Это скорее "проекты", причем украинский проект значительно реалистичнее российского.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Стамбуле после третьего раунда переговоров. Спикер МИД отметил, что называть этот документ "меморандумом" — это исключительно российская стратегия.

"Мы считаем, что эти документы не очень корректно называть меморандумами, потому что меморандум — это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видения", — пояснил он.

Также Тихий подчеркнул, что украинский документ значительно реалистичнее и конструктивнее российского, поскольку там содержатся реальные вещи. В то же время, российских текст — сборник максималистских требований и странных заявлений с угрозами, оформленный в виде ультиматума.

"Это очень разные по своей природе тексты. И это важно отметить", — резюмировал представитель МИД.

Напомним, делегации Украины и России провели третью встречу в Стамбуле 23 июля. После ее завершения стало известно, что стороны договорились о продолжении обменного процесса, но по-прежнему расходятся в видении того, как должно выглядеть завершение войны. При этом сама встреча условно была поделена на две части – встреча глав делегаций и встреча делегаций в полном составе.

Российскому режиму во время переговоров в Стамбуле было предложено провести до конца августа этого года встречу лидеров стран. Замысел Украины во встрече примут участие не только президент Украины Владимир Зеленский и российский правитель Владимир Путин, но и президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, как своеобразная "третья сторона".