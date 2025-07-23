Сразу после переговоров: Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото)

Домой вернулись тяжело больные и раненые защитники

Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. В ходе стамбульских договоренностей, домой смогли вернуться более 1000 украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Стоит отметить, что ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский говорил, что обмен 250 на 250 проходил на границе Беларуси.

"Возвращающиеся сегодня воины защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь", — сообщил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также обнародовал пару видео, на которых видны некоторые из освобожденных военнослужащих.

Как сообщалось ранее, 23 июля прошел третий раунд переговоров в Стамбуле. По итогу встречи министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что были достигнуты новые договоренности об обмене пленными, среди которых будут не только военные, но и гражданские лица. Он отметил, что всего в список включены 1200 человек, однако он не уточнил, входят ли в их число военнослужащие, которых сегодня вернули домой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем закончились переговоры в Стамбуле и какие заявления сделали стороны.