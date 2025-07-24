"Це дуже різні тексти": в МЗС пояснили, чому російські вимоги у Стамбулі – не меморандум

Український документ значно реалістичніший та конструктивніший за російський

Документи, якими делегації Росії та України обмінювалися у Стамбулі, не варто називати "меморандумами", як робить це Кремль. Це скоріше "проєкти", причому український проєкт значно реалістичніший за російський.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Стамбулі після третього раунду переговорів. Речник МЗС зазначив, що називати цей документ "меморандумом" — це виключно російська стратегія.

"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що меморандум — це те, що узгоджено двома сторонами. Це є їхня стратегія. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", — пояснив він.

Також Тихий підкреслив, що український документ значно реалістичніший та конструктивніший за російський, оскільки там містяться реальні речі. Водночас російський текст — збірник максималістичних вимог та дивних заяв із погрозами, оформлений у вигляді ультиматуму.

"Це дуже різні за своєю природою тексти. І це важливо зазначити", – резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, що делегації України та Росії провели третю зустріч у Стамбулі 23 липня. Після її завершення стало відомо, що сторони домовилися про продовження обмінного процесу, але, як і раніше, розходяться у баченні того, як має виглядати завершення війни. При цьому сама зустріч умовно була поділена на дві частини – зустріч глав делегацій та зустріч делегацій у повному складі.

Російському режиму під час переговорів у Стамбулі запропонували провести до кінця серпня цього року зустріч лідерів країн. Задум України — в зустрічі візьмуть участь не тільки президент України Володимир Зеленський та російський правитель Володимир Путін, але й президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган, як своєрідна "третя сторона".