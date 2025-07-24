Последний защитник Змеиного дома: украинца вернули во время обмена пленными

Гиренко вернули в рамках обмена военнопленными 23 июля

В Украину вернули последнего защитника острова Змеиный, пограничника Виталия Гиренко. Он три с половиной года провел в плену, попав туда 24 февраля 2022 года, на первый день полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что Гиренко вернули в рамках обмена военнопленными 23 июля – в день третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более трех лет. Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный — боец Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении.

Оборона Змеиного

Украинский остров Змеиный, административно принадлежащий Одесской области, был захвачен россиянами первого дня полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Ракетный крейсер "Москва" потребовал от украинского гарнизона острова, чуть более 30 человек, сдаться в плен. Ответом стала легендарная фраза — "русский военный корабль, иди на х*й". Только после артиллерийских обстрелов и короткого боя россияне смогли взять большинство защитников острова в плен.

Крейсер "Москва" был потоплен Украиной в апреле того же года. А россиян со Змеиного окончательно выбили 30 июня 2022 года — российский гарнизон сбежал с острова, бросив технику, вооружение и оборудование, поскольку украинские войска выбивали там россиян на выбор. 7 июля 2022 военные ВСУ вернули флаг Украины на остров.

Обмены пленными

Напомним, что 23 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Всего в ходе стамбульских договоренностей домой смогли вернуться более 1000 украинцев — военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также военные из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и сотрудник Национальной полиции Украины. Большинство из них находились в плену несколько лет. Самому младшему из уволенных 25 лет, самому старшему — 66 лет.

В рамках переговоров в Стамбуле состоялось уже девять обменов военнопленными — договоренности об этом удалось достичь во время второго раунда. Также произошел большой обмен телами погибших военнослужащих, правда, и здесь Россия сделала подлость — подсунула Украине по меньшей мере 20 своих погибших под видом тел украинских защитников.

Прошлый обмен пленными состоялся 4 июля 2025 года. Тогда также удалось вернуть домой многих украинцев, большинство из которых находились в плену с 2022 года.