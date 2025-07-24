Умеров и Мединский проводили личную встречу в Стамбуле: что о ней известно

Главным итогом встречи стал новый обмен пленными

Делегации Украины и России провели третью встречу в Стамбуле 23 июля. После ее завершения стало известно, что стороны договорились о продолжении обменного процесса, но по-прежнему расходятся в видении того, как должно выглядеть завершение войны. При этом сама встреча условно была разделена на две части — встречу глав делегаций и встречу делегаций в полном составе.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, а российскую — советник Кремля Владимир Мединский. Несмотря на то, что в российских СМИ появились сообщения, что их личная встреча происходила без посредников, однако в действительности им составил компанию глава МИД Турции Хакан Фидан.

В ЦПД отметили, что такой прием пропагандисты используют для того, чтобы создать иллюзию неких "прямых контактов" и манипулировать мнением международной аудитории.

Народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") поделился своим мнением на этот счет и отметил, что если какие-то договоренности со встречи и были, то они были достигнуты именно Умеровым и Мединским. А вот открытая встреча делегаций, по его мнению, вызывает лишь "сумбурные впечатления". Главным итогом нардеп называет именно согласие на проведение обмена 1200 пленных.

Издание New York Post отметило, что стороны до сих пор не демонстрировали желания идти на уступки, кроме того, они даже не могут достичь соглашения в вопросе прекращения огня.

"И Киев, и Кремль заявляют, что хотят положить конец войне. Просто у них совершенно разные взгляды на то, как должно выглядеть мирное соглашение", — говорится в материале.

Отмечается, что реальная причина проведения этой встречи находится за океаном — это президент США Дональд Трамп. Украина хочет сохранить поддержку Вашингтона, а Москва пытается не допустить ужесточения санкций, поэтому они пытаются не потерять предрасположенность главы Белого дома и не позволить ему стать на сторону противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем закончились переговоры в Стамбуле и какие заявления сделали стороны.