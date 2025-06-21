"Лучшее предложение": Небензя в ООН выступил с очередным циничным "советом" Украине

Так называемый "меморандум" России основан на принципах, озвученных российским правителем Владимиром Путиным с 2024 года.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности выступил с очередным циничным заявлением в адрес Украины. Он заявил, что так называемый "меморандум об урегулировании", как россияне называют свой ультиматум Украине, якобы является "лучшим предложением" для украинского правительства.

Заявление Небензи уже разобрали на цитаты российские пропагандистские СМИ. Сам постпред России таким образом пытался отвлечь внимание от предмета обсуждения заседания – варварских обстрелов Украины, в том числе удара по Киеву 17 июня.

"Во время прямых российско-украинских контактов в Стамбуле мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании. Он состоит из двух частей и содержит условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня… Это лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять", – заявил он.

Небензя добавил, что так называемый "меморандум" основан на принципах, которые озвучивал российский правитель Владимир Путин, начиная с июня 2024 года. Также он напомнил, что Россия планирует провести следующий раунд "мирных переговоров" в Стамбуле 22 июня.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему Путин не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину. "Переговоры" для него повод показать, что Киеву сейчас не нужна военная помощь. Пользуясь моментом, глава Кремля спешит забрать как можно большую часть украинской территории.

Между тем, в "Государственной думе" России начать выдвигать новые условия — там размечтались, что Украина должна прекратить удары по аэродромам и железнодорожным мостам, а также согласиться на краткосрочное перемирие на фронте. Только в таких условиях, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным вопросам Алексей Чепа, может состояться третий раунд переговоров.