Саммит Трампа: как в НАТО угодили "папочке" и чем это обернется для Украины

О чем союзники действительно договорились?

Гаага встретила тысячи политиков, журналистов, экспертов и других гостей чистыми улицами, высаженными цветами и уютом. Саммит НАТО, который в самом Альянсе назвали успешным, стал финальным штрихом в этой, казалось бы, идеальной картинке.

С самого начала было очевидно, что программа и продолжительность встречи союзников в Нидерландах вращалась вокруг комфорта одного человека — президента США Дональда Трампа. Хотя сам Трамп часто не испытывает особых сентиментов по отношению к другим странам, государства-члены Альянса не оставляют попыток достучаться до американского лидера и уговорить его "остаться". То есть не отказываться от роли Америки как гаранта европейской безопасности. И тем самым — сохранить иллюзию единства.

Удалось ли это — далее в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой.

"Прыжок" в расходах

В этом году на карту было поставлено гораздо больше: сохранится ли вообще НАТО? Не рассорятся ли союзники в полной мере на радость России, Ирану и другим частям "оси зла"? В конце концов, иллюзия единства — тоже средство сдерживания для врагов западных демократий в других частях мира.

И в этом плане саммит стал успешным. Максимально короткое итоговое коммюнике, в котором согласована новая норма расходов на оборону в 5% от ВВП, поддержали все 32 страны-члена. Несмотря, например, на первоначальное сопротивление со стороны Испании. Почему испанцы были против? Существует огромная разница в том, находитесь ли вы в Мадриде или, скажем, Таллинне. Если в первой столице вас больше беспокоит наплыв туристов или мигрантов, то во второй — Россия по соседству.

Трамп во время пресс-конференции на территории саммита. Фото Getty Images

Если во время Холодной войны оптика коллективной безопасности формировалась, отталкиваясь от понимания враждебной природы Советского Союза, то сейчас каждое государство имеет свой список приоритетных целей, из-за которых стоит беспокоиться.

В итоге испанцам "досталось" от Трампа, который в общении с медиа уточнил: хоть Испанию он и любит, но может ударить по ней тарифами, если правительство в конце концов не изменит мнение и не возьмется за дела.

Ключевой вопрос с порогом в 5% заключается в том: не слишком ли поздно его удастся достичь? Ведь дедлайн — десять лет, которые в современном мире кажутся вечностью. Особенно на фоне разговоров, что Россия может напасть на НАТО уже через пять лет. Один из собеседников "Телеграфа" выражает обеспокоенность, что под ударом может оказаться любая страна на восточном фланге НАТО, и в итоге Альянс не будет иметь достаточно средств, чтобы защитить союзника и сдержать продвижение нападающего дальше.

При этом государства в очередной раз подтвердили жизнеспособность Статьи 5, когда нападение на одну из стран считается нападением на всех. Поэтому, предвидя все опасения, в НАТО пообещали уже в 2029 году пересмотреть траекторию и сбалансированность расходов на оборону.

Все почести за успех в достижении нового плана расходов получил Дональд Трамп, который давно настаивал на том, чтобы другие страны перестали "обворовывать" Америку и наконец вкладывали деньги в свою защиту.

Политическая химия Трампа и Рютте

Хвалили в эти дни Трампа и за удар по ядерным объектам в Иране, и за диалог с Путиным, и просто за то, что он такой.

В основном делал это известный "заклинатель президента США" — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Первый саммит в качестве лидера Альянса к тому же проходил в родном городе политика. Кажется, Рютте не мог себе позволить даже намека на провал. И единственным путем к этому было погружение Трампа в "теплую ванну" лести. Ссылаясь на заседание Североатлантического совета — главную встречу лидеров стран — президент США рассказал:

"Когда я сидел за тем столом, это была замечательная компания людей, многих из которых я знал еще раньше.

Когда я увидел, с какой страстью они относятся к своим странам… Почти каждый из них сказал: "Слава Богу за Соединенные Штаты. Без США мы бы не смогли. Без США не было бы НАТО — оно бы не работало"…

Это было замечательно. И я уехал отсюда с другим ощущением. Я уехал с пониманием, что эти люди действительно любят свои страны. Это не мошенничество. И мы здесь, чтобы помочь им защитить свои государства", — заверил Трамп.

Рютте постоянно поддерживал разговор с Трампом. Фото Getty Images

Наряду с лестью или шутливым прозвищем "папочка" (англ. daddy) Трампу доносили и важные месседжи. В частности, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила американскому визави: решимость, которая была проявлена в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть применена и в отношении ситуации в Украине.

Тот же Рютте во время одной из конференций напомнил о своей непростой истории отношений с Владимиром Путиным, когда последний отрицал вину России в сбивании пассажирского рейса MH17 в 2014 году, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Среди погибших на борту людей было много граждан Нидерландов.

Европейцы всячески пытались донести до Трампа правду о намерениях Москвы и роли, которую США играют в сдерживании худших сценариев. Примечательно, что за два дня в Гааге президент США почти поставил на паузу критику своих коллег и, самое главное, украинского руководства. Показалось, что Трамп даже проникся симпатией к Владимиру Зеленскому, с которым наконец провел личную встречу, а в Путине начал видеть главную проблему, мешающую достичь желаемого "мирного соглашения".

Встреча Зеленского и Трампа длилась в два раза дольше запланированного времени. Фото Getty Images

В конце концов, американский президент отверг предложение российского диктатора о помощи в делах с Ираном. "Я сказал ему, что мне вообще-то нужна помощь с Россией", — пояснил Трамп.

Один из источников "Телеграфа" утверждает: вся информация об ужасных последствиях российской агрессии в Украине "производит на Трампа впечатление и желание что-то с этим сделать". В частности, собеседник напоминает, как во время одной из встреч с Зеленским Трамп поднял вопрос о возвращении украинских детей, которых украла Россия.

В целом, США наряду с другими государствами поддержали Гаагское коммюнике, которое признает Россию долгосрочной (и немедленной) угрозой евроатлантической безопасности. В то же время обязательства союзников перед Украиной документ называет непреложными.

Без приглашения в НАТО

Было объявлено много позитивных новостей об укреплении обороноспособности нашего государства, в частности, в сфере противовоздушной обороны. Свой вклад в развитие защиты неба анонсировали Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Собственно, Штаты не отвергают идею продажи ракет к системам Patriot, если найдут такую возможность. Всего за шесть месяцев этого года — европейцы плюс Канада пообещали предоставить Киеву помощь в области безопасности на сумму 35 миллиардов евро.

Даже военная помощь от США, как утверждает высокопоставленный чиновник НАТО, не закончится в ближайшие месяцы.

"Действующая военная помощь США не иссякнет совсем скоро. На мой взгляд, речь идет не о нескольких месяцах — это более длительный период", — сказал он.

К сожалению, о вступлении в НАТО для Киева речи не идет, но "мост к членству" не разрушен.

"Аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание: мы согласовали историческое решение — тратить 5% ВВП на оборону. То, что союзники делают в поддержку Украины, будет засчитываться в эти 5%, что, в свою очередь, еще раз демонстрирует, насколько тесно мы связываем безопасность Украины с нашей собственной безопасностью.

Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на прекращение войны. Конечно, все признают, что Россия и Путин сейчас не слишком заинтересованы в этом. Но союзники все равно продолжают усилия, чтобы это стало возможным.

Поддерживая Украину, мы делаем ее сильнее, а это значит, что когда наступит мир, будет гораздо больше шансов, что он будет длительным и справедливым", — объясняет высокопоставленный чиновник НАТО.

Подводя итог: публично НАТО остается единым фронтом как во внутренних вопросах, так и в поддержке Украины. Европа наконец-то получила свой "медовый месяц" в отношениях с президентом США. Вопрос только в том, продлится ли он долго. Впрочем, предсказать это пока не под силу никому.