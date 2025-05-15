Германия выделит десятки миллиардов, чтобы реанимировать армию: Мерц сделал громкое обещание

Армия Германии испытывает проблемы не только с деньгами

На фоне усиления угрозы со стороны России Германия занимается реформой армии. Новый канцлер Фридрих Мерц сообщил, что армия страны должна стать достаточно сильной, чтобы никому не пришло в голову на нее нападать.

Об этом он рассказал на инаугурационной речи в парламенте. Как сообщает Bloomberg, канцлер обещает предоставить Бундесверу все необходимые финансовые ресурсы.

"Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас, более того, они практически требуют этого", — сказал Мерц.

По его словам, во время его руководства армия Германии станет более привлекательной для молодых людей, что заставит их взять ответственность за будущее страны.

"Мы должны уметь защищать себя, чтобы нам не приходилось защищать себя. Наша цель — Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется применять оружие", — сказал Мерц.

Согласно данным Bloomberg, в проекте бюджета оборонные расходы будут увеличены до более чем 60 миллиардов евро в текущем и следующем году. Для сравнения в предыдущем году оборонные расходы составили 52 миллиарда.

Однако помимо финансирования у армии Германии есть и другая проблема — серьезный дефицит кадров. Сейчас там 260 тысяч солдат, а для достижения боеспособности ей необходимо еще минимум 100 тысяч.

Как сообщалось ранее, Германия настаивает на усилении санкций против России, если до конца этой недели не будет прогресса по урегулированию войны в Украине. Мерц заявил, что РФ должна показать, что готова к мирным переговорам и согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня.