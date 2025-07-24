MIM-23 HAWK и Bradley: Пентагон одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения

Речь идет именно о продаже вооружения, а не о его безвозмездной передаче Украине.

США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи общей стоимостью 322 миллиона долларов. В первом пакете на 172 млн долларов будут зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK Phase III, во втором на 150 млн долларов – поставки боевых машин пехоты M2 Bradley и запасные части к ним.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. Отмечается, что речь идет именно о продаже вооружения, а не о его безвозмездной передаче Украине.

"Предложенное соглашение о продаже улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ему дополнительные средства для осуществления миссий самообороны и обеспечения региональной безопасности благодаря более мощным средствам противовоздушной обороны", — сообщили в Пентагоне.

Отметим, что несмотря на то, что американская зенитно-ракетная система средней дальности MIM-23 была принята на вооружение армии США в 1959 году, в течение многих лет система претерпела несколько значительных модернизаций. Последняя версия получила передовые радары и может сбивать баллистические ракеты, что очень актуально для Украины. Единственный неприятный момент – это стационарная система.

Напомним, что усиление украинской противовоздушной обороны стало одной из главных задач на данный момент. Например, Германия развернула собственную производственную линию, выпускающую ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Часть этих боеприпасов в будущем будет получать Украина.

Также Германия купит в США для Украины две батареи систем ПВО, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Украина получит 17 Patriot. Несмотря на то, что он не уточнял, что именно это будет — батареи или пусковые — уже известно, что, скорее всего, свои Patriot не получит Швейцария. Вместо этого установки передадут Германии, которая в очередной раз уже передаст системы ПВО Украине. Правда, это будет очень долгий процесс – первые Patriot по этой программе Украина может получить только в 2026 году.