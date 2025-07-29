Удивит Украину и весь мир: Стефанчук сделал интересный анонс по поводу украинской "оборонки"

Ожидается подписание нового "мегасоглашения" с Соединенными Штатами

Украина уже с осени станет продавать Соединенным Штатам беспилотники, а в США покупать современное вооружение. Украинский военно-промышленный комплекс обладает большим потенциалом и осенью удивит весь мир своими новыми разработками.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы — Украина". Стефанчук отметил, что украинские технологии уже интересуют мир. Скоро ситуация поменяется: Украина станет для партнеров "поставщиком безопасности", а не наоборот.

"Я думаю, что сегодня весь мир, с кем мы общаемся, они берут за основу весь тот опыт, который сегодня есть в Украине, особенно в вопросах дроновых, антидроновых, перехватчиков дронов, в том числе. Я не могу раскрывать карты, но я думаю, что где-то осенью украинский военно-оборонный комплекс удивит еще, и не только украинцев, но и весь мир своими новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики".

Стефанчук добавил, что ожидается подписание нового "мегасоглашения" с Соединенными Штатами. США получат украинские беспилотники, проверенные в бою, а Украина сможет покупать лучшее американское вооружение.

"Я хочу напомнить "датскую модель", "чешскую модель", которые финансируют или обеспечивают через свое финансирование Вооруженные Силы Украины. Мы открыты к новым нашим общениям, мы ожидаем новое мегасоглашение с Соединенными Штатами Америки — это когда украинские дроны будут продаваться в Соединенные Штаты, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США".

Отметим, Украина за последние пять лет в 10 раз увеличила расходы на оборону. По этому показателю она сейчас занимает восьмое место среди всех стран мира. Значительно выросли "оборонительные" расходы российского режима – Россия переместилась на третье место, сразу за США и Китаем, поскольку поддержка агрессии в Украине стоит Кремлю огромных денег.