Здивує Україну та весь світ: Стефанчук зробив цікавий анонс щодо української "оборонки"

Очікується підписання нової "мегаугоди" зі Сполученими Штатами

Україна вже з осені почне продавати Сполученим Штатам безпілотники, а в США купувати сучасне озброєння. Український військово-промисловий комплекс має великий потенціал та восени здивує весь світ своїми новими розробками.

Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна". Стефанчук зазначив, що українські технології вже цікавлять світ. Скоро ситуація зміниться: Україна стане для партнерів "постачальником безпеки", а не навпаки.

"Я думаю, що сьогодні весь світ, з ким ми спілкуємося, вони беруть за основу весь той досвід, який сьогодні є в Україні, особливо в питаннях дронових, антидронових, перехоплювачів дронів в тому числі. Я не можу розкривати карти, але я думаю, що десь восени український військово-оборонний комплекс здивує ще, і не тільки українців, але й увесь світ своїми новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки".

Стефанчук додав, що очікується підписання нової "мегаугоди" зі Сполученими Штатами. США отримають українські безпілотники, перевірені в бою, а Україна зможе купувати найкраще американське озброєння.

"Я хочу нагадати "данська модель", "чеська модель", які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройні Сили України. Ми відкриті до нових наших спілкувань, ми очікуємо нову мегаугоду зі Сполученими Штатами Америки — це коли українські дрони будуть продаватися в Сполучені Штати, а Україна буде купувати найновіше озброєння від США".

Зазначимо, Україна за останні п'ять років в 10 разів збільшила витрати на оборону. За цим показником вона зараз займає восьме місце серед всіх країн світу. Значно зросли "оборонні" витрати російського режиму – Росія перемістилася на третє місце, відразу за США та Китаєм, оскільки підтримка агресії в Україні коштує Кремлю величезних грошей.