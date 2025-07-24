По всей Украине объявляли тревогу: гремели ли где-то взрывы

ВС фиксировали взлет истребителей

В Украине в четверг, 24 июля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины. Отмечается, что была угроза пусков гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" — говорится в сообщении.

16:07 Отбой тревоги по областям.

Отбой тревоги

16:03 МиГ-31К возвращается на аэродром вылета.

15:45 Вылет истребителя МиГ-31К в России.

Тревога в Украине 24 июля 2025

Отметим, что ракета X-47M2 "Кинжал", запущенная из Липецкой области РФ, долетает в Киев за 3,2 минуты, а из оккупированного Крыма — всего за 2,4 минуты. Если же запуск осуществляется с севера Каспийского моря (2000 км), то время полета составляет 8 минут.

Напомним, в ночь на 24 июля Россия нанесла удар по Украине. Под прицелом находились Одесса и Черкассы, где раздались взрывы. По Одессе россияне ударили дронами, попадали в известный рынок "Привоз", пострадали жилые дома и автомобили.

В Черкассах ночью взрывы прогремели из-за ракетных ударов, после которых вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 24 июля днем Россия ударила КАБами по Харькову. Два удара нанесли по центральной части города в Шевченковском районе. Пострадали более 20 человек, повреждены в разной степени 10 многоэтажных жилых домов. Разрушения получили предприятие легкой промышленности и трансформаторная подстанция.