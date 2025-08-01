Трамп сделал ряд заявлений о России и анонсировал визит Виткоффа в Москву

Утреннюю атаку России на Киев 31 июля Трамп назвал "отвратительной"

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин до 8 августа не заключит мирное соглашение с Украиной. Также он анонсировал очередной визит ценителя российской пропаганды, специального представителя Стива Виткоффа в Кремль.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме. В частности, он назвал "отвратительной" российскую атаку на Киев 31 июля и признал, что не знает, будут ли "беспокоить" санкции Путина и его режим.

"То, что делает Россия — отвратительно. Это очень грустно. Мы собираемся ввести санкции. Я не знаю, будут ли эти санкции их беспокоить", — сказал он.

Трамп также заявил, что спецпредставитель Стив Виткофф после поездки на Ближний Восток и визита в Израиль сразу отправится с визитом в Москву. Там он попытается встретиться с российским правителем Путиным.

Отметим, что в отличие от спецпредставителя по Украине Кита Келлога, которого считают "проукраинским", Виткофф больше "пророссийский". К примеру, он распространял нарративы российской пропаганды в интервью американским СМИ. Кроме того, у бывшего нью-йоркского застройщика вообще нет дипломатического опыта. Как рассказывал "Телеграфу" бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, главная проблема Виткоффа в том, что "он ничего не знает ни о России, ни об Украине, и сам не понимает, в чем суть войны" — но рвется заключать мирное соглашение между Киевом и Москвой.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.