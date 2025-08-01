Трамп зробив низку заяв щодо Росії та анонсував візит Віткоффа в Москву

Ранкову атаку Росії на Київ 31 липня Трамп назвав "огидною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін до 8 серпня не укладе мирну угоду з Україною. Також він анонсував черговий візит поціновувача російської пропаганди, спеціального представника Стіва Віткоффа до Кремля.

Про це Трамп заявив на брифінгу у Білому домі. Зокрема, він назвав "огидною" російську атаку на Київ 31 липня та визнав, що не знає, чи "турбуватимуть" санкції Путіна та його режим.

"Те, що робить Росія — огидно. Це дуже сумно. Ми збираємось запровадити санкції. Я не знаю, чи ці санкції їх турбуватимуть", — сказав він.

Трамп також заявив, що спецпредставник Стів Віткофф після поїздки на Близький Схід та візиту в Ізраїль відразу ж відправиться із візитом до Москви. Там він спробує зустрітися з російським правителем Путіним.

Зазначимо, що на відміну від спецпредставника з питань України Кіта Келлога, якого вважають "проукраїнським", Віткофф більше "проросійський". Наприклад, він поширював наративи російської пропаганди в інтерв'ю американським ЗМІ. Окрім того, в колишнього нью-йоркського забудовника взагалі немає дипломатичного досвіду. Як розповідав "Телеграфу" колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, головна проблема Віткоффа в тому, що "він нічого не знає ані про Росію, ані про Україну, і сам не розуміє, в чому суть війни" — але рветься укладати мирну угоду між Києвом та Москвою.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.