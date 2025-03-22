Виткофф либо слишком очарован российской пропагандой, либо вполне сознательно лжет и искажает реальность

Специальный посланник президента США Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, обожающий распространять российскую пропаганду, сделал очень скандальное заявление о временно оккупированных россиянами территориях Украины. Он сказал, что России, мол, нужно только пять украинских регионов – Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – и заявил, что большинство людей там якобы проголосовало за пребывание "под российским правлением".

Об этом спецпредставитель Трампа заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Отметим, что Виткофф отвечает за Ближний Восток только юридически – на самом деле он работает в первую очередь над переговорами с Россией, поскольку спецпредставителя Кита Келлога отстранили от переговоров по требованию Кремля.

"Наибольшая проблема в этом конфликте — это Донбасс, Крым, Луганск и еще два других. Это русскоязычные регионы, там были референдумы, где подавляющее большинство людей указали, что хотят быть под российским правлением. Вопрос в том, признает ли мир эти территории российскими? Сможет ли Зеленский политически пережить, если он это признает?", – заявил он.

Кроме того, Виткофф заявил, что россияне, мол, не хотят нападать на Европу. Несмотря на предупреждения Украины и планы Кремля, которые тот не скрывает, Виткофф сказал, что россиянам и Украину якобы "поглощать" не нужно.

"100% нет. В первую очередь зачем им поглощать Украину? Им не нужно поглощать Украину. У русских уже есть то, что хотят. Они вернули эти пять регионов, у них есть Крым, они получили то, что хотели. Зачем им что-то еще? У РФ есть ощущение, что Украина — это выдуманная страна. Что они склеены из этих регионов как мозаика. Это, по-моему, корень и причина этой войны. РФ считает эти пять регионов своими по праву со времен Второй мировой войны. Как мы решим это, если не решим центральную проблему этого конфликта?", — добавил он.

Отметим, что Виткофф либо слишком очарован российской пропагандой, либо вполне сознательно лжет и уродует реальность. Во-первых, так называемые псевдореферендумы, на которых Россия "присоединяла" украинские регионы, не признает весь цивилизованный мир. Во-вторых, известно то, что эти псевдореферендумы оккупанты проводили "под автоматным дулом". В-третьих, россияне полностью контролируют только Крым, но ни один из четырех других регионов им полностью не подконтролен. Наконец последнее: Украина никогда не признает эти территории российскими – это одна из "красных линий" для Киева. Украина никогда не будет обсуждать вопрос признания оккупированных территорий российскими – даже если ее будет принуждать к этому весь мир.

Президент Владимир Зеленский 14 марта во время пресс-конференции сказал, что на переговорах Украины и США в Джидде вопрос территорий не был главной темой, но он активно обсуждался. По его словам, именно вопрос территорий остается самым сложным после вопроса о прекращении огня. Также открыта тема о дальнейшей судьбе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас не функционирует.