Представители Украины, США и Европы соберутся на заседание перед встречей Трампа и Путина, – Axios

Украина и НАТО озабочены тем, что Трамп может принять предложения Путина за спиной союзников

Перед встречей президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным высокопоставленные чиновники из США, Украины и Европы соберутся на собственную встречу в Великобритании. Там они планируют согласовать позиции касательно любых договоренностей с Путиным.

Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что встреча чиновников запланирована на 9-10 августа, чиновники планируют согласовать позиции всех сторон перед тем, как Трамп и Путин проведут свой саммит на Аляске.

Украина и НАТО обеспокоены тем, что Трамп может принять предложения Путина по поводу прекращения войны без учета украинских и европейских интересов. Это может повлечь за собой проблемы в будущем, поскольку Трамп может обещать Путину что угодно, но реальность будет зависеть от позиций Украины и Европы.

По данным СМИ, Путин готов отказаться от претензий в Херсонскую и Запорожскую области (но не деоккупировать уже захваченные части этих регионов), если Украина откажется от суверенитета над Луганской и Донецкой областями и Крымом. Однако украинские чиновники говорят, что в реальности полной информации об американских и российских предложениях у них нет.

Отметим, по данным СМИ, Путин во время встречи со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом 6 августа заявил, что согласится на полное прекращение огня. Но у него есть условия. Путин "урезал осетра" по сравнению с тем, чего он требовал в Стамбуле, заявив, что "всего лишь" хочет выведения украинских войск из Донецкой области.

Напомним, что перед тем, как озвучить место встречи с Путиным, Трамп выступил после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и сделал очередные "гениальные" заявления о войне Украины и России. Среди них — перл о том, что российский правитель Владимир Путин "хочет мира", и заявление, что Украину и Россию ждет "обмен территориями".