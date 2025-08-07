Известно, что Трамп разговаривал с лидерами "Коалиции желающих" и не только

Дональд Трамп не информировал президентку Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен о результатах встречи его специального посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Глава Еврокомиссии получала информацию об этом от других лидеров, с которыми контактировал американский президент.

Об этом во время брифинга 7 августа сообщила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

По данным СМИ, в среду в беседе с Трампом приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Руко Марко Рутте и госсекретарь США Марко Рутте.

"Президент не принимала участия во вчерашнем разговоре. Она была подробно информирована, находилась на связи с лидерами. Как всегда, она поддерживает постоянный контакт с ними, особенно в столь важном вопросе.

Конечно, вы хорошо знаете нашу позицию по мирным переговорам. Мы поддерживаем справедливый и продолжительный мир для Украины. И наша преданность этому делу никак не изменилась.

Относительно возможных трехсторонних мирных переговоров [между Трампом, Зеленским и Путиным] понимаем, что время, формат и логистика еще определяются. Поэтому еще слишком рано точно говорить, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, безусловно, поделимся ею", – пояснила Подеста.

По ее словам, руководство ЕС находится в постоянном контакте с "украинскими партнерами и другими европейскими лидерами":

"Даже сегодня утром, даже сейчас во время этого брифинга. То есть, обсуждения и контакты продолжаются на всех уровнях", — добавила Подеста.

Напомним, США предложили Путину "выгодное перемирие" в отношении Украины. СМИ узнали, что оно предполагает.