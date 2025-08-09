Укр

Уиткофф все перепутал: СМИ узнали, что на самом деле Путин сказал ему на встрече

Елена Руденко
В Украине и Европе не воспринимают спецпредставителя США как компетентное лицо

Стив Уиткофф, представитель президента США, на днях в Москве встретившийся с главой России Владимиром Путиным, неправильно понял его слова. На самом деле лидер РФ по-прежнему требует контроля над четырьмя областями Украины (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская), а не только над Донетчиной, как понял Уиткофф.

Об этом сообщает BILD, ссылаясь на собственные источники. Собеседники издания рассказали, что Путин предложил лишь частичное прекращение огня, а не полное. Глава РФ готов согласиться на отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу.

США предлагали остановить боевые действия на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации BILD, Путин на это предложение не согласился.

Уиткофф неправильно понял слова Путина

Кроме того, собеседники издания утверждают, что спецпосланник США ошибочно понял слова Путина и подумал, что Россия готова на уступки. Так, "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья, которого требует РФ, он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих регионов.

Уиткофф не знает, о чем говорит

украинский чиновник в разговоре с BILD

По информации издания, с такой оценкой согласны и представители немецкого правительства. Во время телефонной конференции 7 августа между США и европейскими партнерами Уиткофф показался европейцам перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.

Как рассказывал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ответил на желание Путина, чтобы Украина вывела войска с территории Донецкой области. Президент Украины подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю России.

