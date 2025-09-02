Трамп подогрел слухи о проблемах со здоровьем (видео)

Духовный наставник Трампа написал, что молится о нем

Во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп уже не в первый раз сообщил, что разочарован главой Кремля Владимиром Путиным. При этом его личного появления так и не дождались – он выступил с заявлениями по мобильной связи.

Заявления главы Белого дома транслировали западные СМИ. Его голос звучал необычно, что только подогрело слухи о плохом состоянии здоровья.

"Я очень разочарован Путиным. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить", — сказал Трамп.

В сети отмечают, что голос главы Белого дома звучит необычно, что только подогревает слухи о проблемах со здоровьем. К тому же духовный наставник президента США, американский пастор Марк Бернс, написал краткое сообщение в соцсети Х, в котором сообщил, что молится за Трампа.

"Молюсь за вас, президент Трамп", — написал Бернс.

Тем временем власти США закрыли дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — там лечат президентов, их семьи и первых лиц.

По невероятному "совпадению" Мелания Трамп наведалась в это лечебное учреждение на прошлой неделе. По крайней мере, так утверждает студентка ветеринарного факультета Корал Бен Атар. По ее словам, в четверг она встретила Меланию в больнице имени Уолтера Рида.

"Глядя на новостные сообщения об исчезновении Трампа, я нахожу немного странным, что Мелания беспорядочно бродила по коридорам больницы имени Уолтера Рида, а потом ей сообщили, что ее муж пропал без вести", — добавила Бен Атар.

На вопрос журналистов о предполагаемой поездке первой леди представитель больницы ответил, что не будет комментировать эту информацию, и направил Newsweek в Белый дом. В текущей ситуации это выглядит подозрительно, ведь если ее там не было, можно было просто сказать "нет".

Сторонники теории кончины Трампа уверены, что последний раз "настоящий" президент США появлялся на публике 26 августа и выглядел он очень плохо.

Напомним, Трамп уже неделю не выходит на пресс-конференции. Вместо этого публикуются его фото и сообщения о том, что президент США отправляется играть в гольф. Стоит отметить, что глава Белого дома выглядит плохо и имеет очень бледную кожу. Люди в комментариях пишут, что это не он, а кто-то с силиконовой маской на лице.

Длительное отсутствие президента на публике на этой неделе вызвало ажиотаж в сети по поводу его смерти, достигший пика в пятницу. Тогда журналистка Лора Розен опубликовала скриншот расписания президента на выходные. Как оказалось, у Трампа нет ни одного запланированного публичного мероприятия на субботу, воскресенье и понедельник.

В пятницу вечером резко возросло количество поисковых запросов Google по фразам "Трамп умер?" и "Трамп умер", а также "здоровье Трампа". Примечательно, что все это время глава Белого дома продолжал публиковать сообщения на Truth Social.