"Трамп умер": соцсети разрывает из-за слухов об американском президенте

У американского лидера есть хроническое заболевание

Слухи о смерти президента США Дональда Трампа взорвали сеть X. Посты с фразой "Trump Is Dead" ("Трамп мертв") вошли в тренды и держатся в топе практически по всему миру.

Как говорится в разборе NDTV, Трамп уже несколько дней не появлялся на публике. Однако особое внимание к этому возникло после комментария вице-президента Джей Ди Вэнса в интервью USA Today о том, что он готов взять на себя бразды правления, если "случится ужасная трагедия".

"Я твёрдо уверен, что президент Соединённых Штатов в хорошей форме, досидит остаток своего срока и совершит великие дела для американского народа. И если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней" Джей Ди Вэнс

Как известно, у Трампа недавно возникли существенные проблемы со здоровьем — в июле Белый дом подтвердил, что у него хроническая венозная недостаточность.

ХВН возникает, когда вены тела работают неправильно. Обычно это происходит в ногах или руках. Вены отвечают за приток крови от ног и рук к сердцу. Когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это может вызвать боль, отёк, пульсацию, ломоту, а в самых тяжёлых случаях — раны или потерю конечности доцент кафедры сосудистой хирургии Калифорнийского университета доктор Мимми Квонг

С болезнью связано и повышенное внимание журналистов к синим рукам американского лидера. В его команде говорили, что это произошло из-за частых рукопожатий и медики говорят, что при ХВН действительно могут возникать мелкие повреждения мягких тканей.

Синяя рука Трампа

Рука попала в объектив, даже несмотря на то, что Трамп хотел ее скрыть

Заявление Вэнса не единственное, из-за которого возникли слухи о смерти американского президента. Еще в июле на Comic-Con в Сан-Диего создатель "Симпсонов" Мэтт Грёнинг сообщил, что не планирует завершать шоу. Однако он намекнул, что возможно завершение будет связано со смертью Трампа.

"Когда умрёт, сами знаете кто, по прогнозам "Симпсонов", на улицах начнутся танцы. Вот только президент (Джей Ди) Вэнс запретит танцы" Мэтт Грёнинг

Стоит отметить, что нынешний американский президент уже пережил два покушения, а в 2023 году в интернете ходили слухи о его смерти. Тогда хакеры взломали аккаунт Дональда Трампа-младшего и обнародовали сообщение о смерти отца и о том, что он пойдет на выборы вместо него. Сам Трамп-старший тогда в свой соцсети Truth был вынужден опровергать информацию.

Как сообщалось ранее, еще в апреле личный врач Трампа говорил, что никаких проблем со здоровьем у президента США нет и он полностью подходит для исполнения обязанностей.