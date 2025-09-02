Трамп підігрів чутки про проблеми зі здоровʼям (відео)

Духовний наставник Трампа написав, що молиться за нього

У вівторок, 2 вересня, президент США Дональд Трамп вже не в перше повідомив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним. При цьому його особистої появи так і не дочекались — він виступив із заявами по мобільному звʼязку.

Заяви очільника Білого дома транслювали західні ЗМІ. Його голос звучав незвично, що тільки підігріло чутки про поганий стан здоров'я.

"Я дуже розчарований Путіним. Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити", — сказав Трамп.

У мережі зауважують, що голос очільника Білого дома звучить незвично, що лише підігріває чутки про проблеми зі здоровʼям. До того ж духовний наставник президента США, американський пастор Марк Бернс, написав короткий допис у соцмережі Х, в якому повідомив, що молиться за Трампа.

"Молюся за вас, президент Трамп", — написав Бернс.

Нагадаємо, Трамп вже тиждень не виходить на пресконференції. Замість цього публікуються його фото та повідомлення про те, що президент США вирушає грати у гольф. Варто зазначити, що очільник Білого дому має поганий вигляд і надзвичайно бліду шкіру. Люди в коментарях пишуть, що це не він, а хтось із силіконовою маскою на обличчі.

Тривала відсутність президента на публіці цього тижня викликала ажіотаж у мережі з приводу його смерті, який досяг піку у п’ятницю. Тоді журналістка Лора Розен опублікувала скріншот розкладу президента на вихідні. Як виявилося, Трамп не має жодного запланованого публічного заходу на суботу, неділю та понеділок.

У п’ятницю ввечері різко зросла кількість пошукових запитів Google за фразами "Трамп помер?" та "Трамп помер", а також "здоров’я Трампа". Примітно, що весь цей час очільник Білого дому продовжував публікувати дописи на Truth Social.