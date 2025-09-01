И вправду серьезно болен? Свежее фото Трампа взволновало сеть

Американцы не могут узнать своего президента

В понедельник, 1 сентября, в сети появилось свежее фото президента США Дональда Трампа, о состоянии здоровья которого ходят тревожные слухи. После его исчезновения на несколько дней, американцы в сети предположили, что он умер.

Снимок опубликовал Clash Report. Люди в комментариях пишут, что это не он, а кто-то с силиконовой маской на лице.

Стоит отметить, что глава Белого дома, если это, конечно, он, выглядит очень плохо и имеет необычно бледную кожу. Еще несколько недель назад люди наоборот спрашивали, почему его кожа оранжевого цвета.

Почему американцы волнуются

Трамп большую часть недели не появлялся на публике, пишет Daily Beast. Однако в субботу утром он был замечен журналистами, когда направлялся на игру в гольф.

Длительное отсутствие президента на публике на этой неделе вызвало ажиотаж в сети по поводу его смерти, который достиг пика в пятницу. Тогда журналистка Лора Розен опубликовала скриншот расписания президента на выходные. Как оказалось, у Трампа нет ни одного запланированного публичного мероприятия на субботу, воскресенье и понедельник.

В пятницу вечером резко возросло количество поисковых запросов в Google по фразам "Трамп умер?" и "Трамп умер", а также "здоровье Трампа".

Примечательно, что все это время глава Белого дома продолжал публиковать посты на Truth Social. В пятницу вечером в своей соцсети он отреагировал на решение апелляционного суда о том, что многие из его пошлин являются незаконными.

В субботу, президент опубликовал более 40 постов Truth Social в течение всего лишь 10 часов, посвященных поистине ошеломляющему набору различных тем: от "российского обмана", уровня преступности в Вашингтоне и стрельбы в Чикаго на прошлой неделе до самоубийств ветеранов и кончины легенды рестлинга Халка Хогана.

Между тем, пул журналистов Белого дома утверждает, что президент США во время своего второго срока на посту главы государства 30% времени провел на полях для гольфа, что соответствует 66 дням из 225. Отмечается, что в первый день осени Трамп также не изменил своим привычкам и находится в гольф-клубе в штате Вирджиния.

Примечательно, что американский сайт, созданный специально для того, чтобы отслеживать, сколько времени Дональд Трамп посвящает гольфу, а также сколько на это уходит денег налогоплательщиков, прекратил отмечать игры президента.

"До дальнейшего уведомления дни гольфа не будут обновляться, если только не будет подтверждено появление Трампа на поле. Администрация Трампа активно искажает информацию, чтобы скрыть ухудшение здоровья Трампа, в том числе публикует его график, чтобы предотвратить вопросы со стороны СМИ", – говорится на сайте.

В соответствии с данными этого ресурса, президент США играл в гольф не 66, а максимум 56 дней, то есть минимум 10 раз он пытался скрыть, где находился.

