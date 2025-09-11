Стало известно, о чем говорил Зеленский с Келлогом в Киеве

Политики согласовали координацию действий между Украиной и США, работу в рамках "коалиции желающих" и потенциальные встречи

11 сентября в Киеве состоялась важная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Обсуждение охватило ряд стратегических направлений сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале. Среди ключевых тем были пути достижения реального мира и обеспечения безопасности нашей страны.

Речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL, направленных на финансирование производства и закупку систем "Patriot". Кроме того, обсуждались перспективы заключения двусторонних соглашений по совместному производству дронов и вооружения, которые Украина предложила американской стороне.

"Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, наиболее эффективен", — сказал Зеленский.

В ходе встречи также обсуждались вопросы возвращения похищенных детей и международного сотрудничества в этом направлении. Было отдельно уделено внимание условиям, в которых находятся несовершеннолетние, и путем их безопасного возвращения в семьи.

Также обсуждались подготовительные мероприятия к 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны согласовали координацию действий между Украиной и США, работу в рамках "коалиции желающих" и потенциальные встречи в разных форматах.

