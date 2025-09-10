Трамп рассказал, почему еще не закончил войну России против Украины

Американский лидер признал, что ошибался в оценках

Президент США Дональд Трамп ранее думал, что завершить войну России против Украины будет наиболее просто. Однако теперь он понимает, что ошибся в своих первых выводах.

Об этом он рассказал в интервью для 77 WABC. По его словам, у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, а потому он думал, что сможет на него повилять.

Кажется, каждый раз, когда я думаю, что мы близки к окончанию войны, Путин сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай – Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно… Между ним и (президентом Уркаины, — ред.) Зеленским много ненависти, много вражды Дональд Трамп

При этом он похвастался тем, что после прихода ко власти смог положить конец семи войнам, часть из которых длились более 30 лет. При этом он повторил, что Украина и Россия каждую неделю теряют от 5 до 7 тысяч человек, "преимущественно солдат".

Тем временем издание Financial Times пишет, что Трамп начал давить на европейских лидеров по поводу введения 100% пошлин против Индии и Китая, чтобы те прекратили закупать нефть у России. Он пообещал, что в этом случае США поступят так же.

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Стив Уиткофф ранее говорил, что США хотят завершить войну России против Украины до 31 декабря 2025 года. Аналогичное ожидание озвучивал и американский президент Дональд Трамп.

Однако глава российского генштаба Валерий Герасимов ранее говорил, что Москва не намерена останавливать вторжение, так как оккупационная армия "удерживает стратегическую инициативу".