Через год будет мир? Келлог удивил речью на Молитвенном завтраке

Вспомнил и об участии США во Второй мировой

Спецпредставитель США Кит Келлог надеется, что через год в Украине уже будет мир. Он также на Молитвенном завтраке сказал, что война в Украине длится дольше, чем участие США во Второй мировой.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Путь к миру, похищенные дети и несокрушимость Украины: о чем говорили Зеленский и Келлог на Молитвенном завтраке.

Как отметил Келлог в своей речи, современная война Украины и России длится дольше, чем участие США во Второй мировой. Он напомнил, что для американцев символическим стартом участия во Второй мировой стало не объявление войны в декабре 1941 года, а высадка войск в Сицилии, Африке и Нормандии.

Сейчас Украина ведет эту войну дольше, чем тогда воевали американцы, говорит спецпредставитель США. Он также подчеркнул, что потери в этой войне огромны.

"Если сложить потери Украины и России, то это молодые мужчины и женщины, которые боролись и погибли, и уровень потерь выше, чем у нас был во Второй мировой. Подумайте об этом", — говорит Келлог.

Он подчеркнул, что война – это смерть и разрушение. И любой военный или гражданский, видевший войну, знает об этом. Именно поэтому, по словам Келлога, президент США Дональд Трамп и стремится закончить войну в Украине.

Келлог добавил, что стремление главы Белого дома не просто политический месседж, а настоящая личная убежденность.

