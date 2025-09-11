Стало відомо, про що говорив Зеленський із Келлогом у Києві

Політики узгодили координацію дій між Україною та США, роботу в рамках "коаліції охочих" та потенційні зустрічі

11 вересня в Києві відбулася важлива зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом. Обговорення охопило низку стратегічних напрямів співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

Про це повідомив український лідер у своєму Telegram-каналі. Серед ключових тем були шляхи досягнення реального миру та забезпечення безпеки нашої країни.

Йшлося про окремі проєкти в рамках ініціативи PURL, спрямовані на фінансування виробництва та закупівлю систем "Patriot". Крім того, обговорювалися перспективи укладення двосторонніх угод щодо спільного виробництва дронів та озброєння, які Україна запропонувала американській стороні.

"Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", — сказав Зеленський.

Під час зустрічі також обговорювалися питання повернення викрадених українських дітей та міжнародної співпраці в цьому напрямі. Було окремо приділено увагу умовам, у яких перебувають неповнолітні, і шляхам їхнього безпечного повернення до родин.

Також обговорювалися підготовчі заходи до 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони узгодили координацію дій між Україною та США, роботу в рамках "коаліції охочих" та потенційні зустрічі в різних форматах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецпредставник США Кіт Келлог, виступаючи на Молитовному сніданку в Києві, висловив сподівання, що через рік в Україні запанує мир. Він також зазначив, що для Сполучених Штатів ця війна триває довше, ніж Друга світова війна.