Президент США Дональд Трамп направил письмо лидерам стран НАТО и мировому сообществу, в котором призвал к совместным действиям в отношении России и прекращению закупки ее нефти. Письмо содержит конкретные предложения по санкциям и экономическому давлению, которые, по словам Трампа, могут ускорить завершение войны в Украине.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social. В посте политик обратил внимание на то, что преданность Альянса победе не была полной, а частичная покупка российской нефти отдельными странами значительно ослабляет переговорную позицию Запада по отношению к Москве.

"Я готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО договорятся и начнут делать то же, а также когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у России", — подчеркнул Трамп в письме.

Президент США предлагает комплексную стратегию: вместе с синхронным санкционным давлением против России он хочет применить пошлины на товары из Китая в размере 50-100%, которые, по его словам, должны быть отменены по окончании войны. Трамп убежден, что такие меры смогут "взломать влияние Китая на Россию" и быстро завершить агрессию, спасая тысячи жизней.

В письме Трамп отмечает, что текущая война является "войной Байдена и Зеленского", и что его роль состоит лишь в том, чтобы помочь остановить ее. Высокопоставленный чиновник призывает к оперативным и слаженным действиям: если страны НАТО согласятся с его предложениями, война быстро закончится; если нет — время, ресурсы и энергия США будут потрачены впустую.

