"Мы все устроим". Трамп заявил о намерении снова поговорить с Путиным

Президент США заявил, что верит в возможность прекращения войны в Украине

Дональд Трамп снова планирует пообщаться с главой России Владимиром Путиным. Президент США сказал это после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами 4 сентября, после встречи Коалиции желающих в Париже.

О намерении поговорить с Путиным Трамп заявил во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме вечером 4 сентября. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста и добавил, что у него с Путиным "очень хороший диалог".

Говоря об этом, глава США сказал, что "урегулировал семь войн". По его словам, он ожидал, что войну РФ против Украины будет урегулировать легче всего, однако это оказалось не так.

Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное… Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько (гражданских, - ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они погибают в таких масштабах, каких мы не видели со времен Второй мировой войны Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов заявил, что остановить войну России против Украины "оказалось самым сложным из всего". Впрочем, он выразил уверенность, что ему это удастся.

Эта задача (война РФ против Украины – ред.) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все устроим Дональд Трамп

Как сообщал "Телеграф", Трамп заявил, что Зеленский и Путин не готовы встретиться, но "что-то должно произойти". Американский лидер настроен оптимистично.