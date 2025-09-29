Партия президента страны уверенно лидирует на выборах

В Молдове после подсчета 96% бюллетеней на прошедших 28 сентября парламентских выборах уверенно лидирует партия "Действие и солидарность" президента страны Майи Санду. Пророссийский оппозиционный Патриотический блок значительно отстал по количеству голосов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы. По данным ЦИК, после подсчета 96% бюллетеней ситуация выглядит следующим образом:

"Действие и солидарность" (PAS) Санду — 48,49%;

"Патриотический блок" Игоря Додона — 25,3%;

"Альтернатива" Иона Чебана — 8,29%;

"Наша партия" Ренато Усатого — 6,29%;

PPDA Василе Костюка — 5,67%.

Другие партии – менее 1% голосов каждая.

Проходной барьер для партий в Молдове согласно новому электоральному кодексу составляет 7%. Это означает, что по состоянию на сегодняшний день только три политические партии смогут зайти в парламент, а партия Санду вообще получает монобольшинство, поскольку даже коалиции пророссийских сил с "Альтернативой" будет недостаточно.

"Молдаване, вы написали историю! Вы первые, кто победил россиян в войне нового типа", — написал по этому поводу сторонник Санду, бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза.

Напомним, во время заседания специального комитета Европейского парламента "European Democracy Shield" (EUDS) эксперты и евродепутаты подняли вопрос влияния российской церкви на ход выборов в Молдове.

Также мы писали, что состоявшиеся 28 сентября парламентские выборы в Молдове могут стать решающими для ее европейского будущего. Основная борьба в них развернулась между правящей проевропейской партией "Действие и солидарность" (PAS) и пророссийским "Патриотическим блоком" (BEP).