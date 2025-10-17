Путин был инициатором? Новые детали предстоящей встречи с Трампом в Венгрии

Песков сделал несколько важных заявлений по поводу предстоящего саммита в Будапеште

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина может состояться в ближайшие две недели или "чуть позже". Путин уже поговорил с венгерским премьером Виктором Орбаном по поводу этого саммита.

Что нужно знать:

После разговора Путина и Трампа 16 октября сообщили о планировании их встречи в Венгрии

Россия якобы была инициатором разговора с президентом США

Песков считает, что Вашингтон и Москва видят в Будапеште "нейтральную территорию" для саммита

Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сейчас начата подготовка к предстоящему саммиту с главой Белого дома. Кремль требует времени на осуществление всех необходимых мер безопасности, поэтому маршрут полета еще не известен.

"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в длинный ящик. Вопросы организации встречи начнут прорабатывать Лавров и Рубио. Сначала позвонят и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", — заявил пресс-секретарь Путина.

Главные заявления Пескова о встрече Путина и Трампа:

Саммит может состояться в течение двух недель или даже "чуть позже".

Путин провел телефонный разговор с Орбаном на фоне подготовки к саммиту с Трампом.

Подробное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться вне СМИ.

Телефонный разговор Путина и Трампа был "предложен Россией" на фоне успешной поездки лидера США на Ближний Восток.

Решение о встрече в Венгрии было двусторонним.

Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает "особую позицию" с точки зрения отстаивания своих интересов, что вызывает уважение к Путину и Трампу.

Россия сохраняет "открытость к мирному урегулированию украинского кризиса".

Европа "зашлась в милитаристских амбициях и подталкивает Киев к продолжению войны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Уже известно, когда она начнется.