Путин был инициатором? Новые детали предстоящей встречи с Трампом в Венгрии
Песков сделал несколько важных заявлений по поводу предстоящего саммита в Будапеште
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина может состояться в ближайшие две недели или "чуть позже". Путин уже поговорил с венгерским премьером Виктором Орбаном по поводу этого саммита.
Что нужно знать:
- После разговора Путина и Трампа 16 октября сообщили о планировании их встречи в Венгрии
- Россия якобы была инициатором разговора с президентом США
- Песков считает, что Вашингтон и Москва видят в Будапеште "нейтральную территорию" для саммита
Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сейчас начата подготовка к предстоящему саммиту с главой Белого дома. Кремль требует времени на осуществление всех необходимых мер безопасности, поэтому маршрут полета еще не известен.
"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в длинный ящик. Вопросы организации встречи начнут прорабатывать Лавров и Рубио. Сначала позвонят и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", — заявил пресс-секретарь Путина.
Главные заявления Пескова о встрече Путина и Трампа:
- Саммит может состояться в течение двух недель или даже "чуть позже".
- Путин провел телефонный разговор с Орбаном на фоне подготовки к саммиту с Трампом.
- Подробное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться вне СМИ.
- Телефонный разговор Путина и Трампа был "предложен Россией" на фоне успешной поездки лидера США на Ближний Восток.
- Решение о встрече в Венгрии было двусторонним.
- Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает "особую позицию" с точки зрения отстаивания своих интересов, что вызывает уважение к Путину и Трампу.
- Россия сохраняет "открытость к мирному урегулированию украинского кризиса".
- Европа "зашлась в милитаристских амбициях и подталкивает Киев к продолжению войны".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Уже известно, когда она начнется.