Примирительный тон Трампа ставит под угрозу не только поставки Tomahawk, – Reuters

Резкая смена риторики Трампа усилила опасения Европы и встревоженность Украины

Украина рассчитывала получить от США крылатые ракеты Tomahawk, чтобы усилить удары по территории России. Но разговор президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным и слишком умиротворяющий тон американского лидера после этого разговора поставили под сомнение вероятность не только получения ракет, но и другой помощи от США.

Что нужно знать:

Трамп уже неоднократно угрожал действовать против России, но "давал заднюю" после каждого разговора с Путиным.

Европа и Украина встревожены, поскольку до сих пор опасаются капитуляции трампистских США перед Кремлем.

Путин, похоже, пытается сорвать импульс на усиление давления на РФ, именно поэтому провел разговор с Трампом.

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что президент Трамп уже много раз с момента вступления в должность в январе 2025 года угрожал, что будет решительно действовать против России. Однако на самом деле он "давал заднюю" чуть ли не после каждых переговоров с Путиным, а большинство его громких обещаний только обещаниями и осталось.

Сейчас слишком примирительный тон Трампа после разговора с Путиным в очередной раз разжег опасения Европы относительно того, что США могут капитулировать перед Кремлем. А намерения Белого дома оказать президенту Украины Владимиру Зеленскому больше помощи, в том числе передать крылатые ракеты Tomahawk на фоне разочарования в Путине теперь, похоже, в лучшем случае откладываются.

Издание также напомнило, что все переговоры Трампа и Путина в действительности ни к чему не привели. Саммит на Аляске оказался "безделицей", трехсторонних и двусторонних переговоров между Украиной, США и Россией Трампу организовать не удалось. Несмотря на то, что Трамп позиционирует себя как миротворца, на самом деле успехов в прекращении войны в Украине у него нет. В общцеломем, Путин получал от контактов с США гораздо больше, чем Трамп — от контактов с РФ.

"Путин пытается сорвать импульс к усилению давления на Россию… Увидим, что будет завтра, но шансы продвинуться к прекращению огня путем подталкивания России к серьезным действиям, похоже, снизились", — констатировал в комментарии изданию Дэн Фрид, бывший чиновник Государственного департамента.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для прессы ряд заявлений, которые могут свидетельствовать об "откате" его позиции по войне в Украине и о срыве возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Во время выступления для СМИ Трамп рассказал журналистам про разговор с Путиным, Tomahawk, санкции против России и возможное прекращение войны в Украине. Его заявления выглядят, по меньшей мере, тревожными.