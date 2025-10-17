Путін був ініціатором? Нові деталі майбутньої зустрічі з Трампом в Угорщині
Пєсков зробив кілька важливих заяв щодо майбутнього саміту у Будапешті
Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна може відбутись протягом найближчих двох тижнів або "трошки пізніше". Путін вже поговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном щодо цього саміту.
Що треба знати:
- Після розмови Путіна та Трампа 16 жовтня повідомили про планування їх зустрічі в Угорщині
- Росія нібито була ініціатором розмови з президентом США
- Пєсков вважає, що Вашингтон та Москва вбачають в Будапешті "нейтральну територію" для саміту
Як зазначив прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков, наразі розпочато підготовку до майбутнього саміту з головою Білого дому. Кремль потребує часу на втілення усіх потрібних заходів безпеки, тому навіть маршрут польоту ще не відомий.
"Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгу скриньку. Питання організації зустрічі почнуть опрацьовувати Лавров і Рубіо. Спочатку зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати всі питання. Питань багато, потрібно визначити команди і так далі. Тому все буде поетапно", — заявив прессекретар Путіна.
Головні заяви Пєскова про зустріч Путіна та Трампа:
- Саміт може відбутися протягом двох тижнів або навіть "трохи пізніше".
- Путін провів телефонну розмову з Орбаном на тлі підготовки до саміту із Трампом.
- Детальний зміст розмови Путіна та Трампа має залишитися за межами ЗМІ.
- Телефонна розмова Путіна та Трампа була "запропонована Росією" на тлі успішної поїздки лідера США на Близький Схід.
- Рішення про зустріч в Угорщині було двостороннім.
- Угорщина як країна і НАТО, і ЄС займає "особливу позицію" з погляду відстоювання своїх інтересів, що викликає повагу до Путіна і Трампа.
- Росія зберігає "відкритість до мирного врегулювання української кризи".
- Європа "зайшлася в мілітаристських амбіціях і підштовхує Київ до продовження війни".
Раніше "Телеграф" розповідав, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. Вже відомо, коли вона розпочнеться.