Путін був ініціатором? Нові деталі майбутньої зустрічі з Трампом в Угорщині

Пєсков зробив кілька важливих заяв щодо майбутнього саміту у Будапешті

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна може відбутись протягом найближчих двох тижнів або "трошки пізніше". Путін вже поговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном щодо цього саміту.

Що треба знати:

Після розмови Путіна та Трампа 16 жовтня повідомили про планування їх зустрічі в Угорщині

Росія нібито була ініціатором розмови з президентом США

Пєсков вважає, що Вашингтон та Москва вбачають в Будапешті "нейтральну територію" для саміту

Як зазначив прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков, наразі розпочато підготовку до майбутнього саміту з головою Білого дому. Кремль потребує часу на втілення усіх потрібних заходів безпеки, тому навіть маршрут польоту ще не відомий.

"Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгу скриньку. Питання організації зустрічі почнуть опрацьовувати Лавров і Рубіо. Спочатку зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати всі питання. Питань багато, потрібно визначити команди і так далі. Тому все буде поетапно", — заявив прессекретар Путіна.

Головні заяви Пєскова про зустріч Путіна та Трампа:

Саміт може відбутися протягом двох тижнів або навіть "трохи пізніше".

Путін провів телефонну розмову з Орбаном на тлі підготовки до саміту із Трампом.

Детальний зміст розмови Путіна та Трампа має залишитися за межами ЗМІ.

Телефонна розмова Путіна та Трампа була "запропонована Росією" на тлі успішної поїздки лідера США на Близький Схід.

Рішення про зустріч в Угорщині було двостороннім.

Угорщина як країна і НАТО, і ЄС займає "особливу позицію" з погляду відстоювання своїх інтересів, що викликає повагу до Путіна і Трампа.

Росія зберігає "відкритість до мирного врегулювання української кризи".

Європа "зайшлася в мілітаристських амбіціях і підштовхує Київ до продовження війни".

Раніше "Телеграф" розповідав, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. Вже відомо, коли вона розпочнеться.