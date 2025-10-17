Новая встреча Зеленского и Трампа. Все детали и подробности (обновляется)

Это будет третья встреча глав Соединенных Штатов и Украины в Белом доме

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Стало известно, когда он начнется.

"Телеграф" оперативно информирует обо всем, что касается очередной встречи Зеленского и Трампа. Время встречи обнародовало ресурс Roll Call, отслеживающий график лидера США. Согласно данным сервиса, разговор глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени. Переговоры будут проходить в неформальной обстановке за обедом. Прессу на встрече не допустят. В 22:00 Дональд Трамп отправится во Флориду.

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября — что известно

Трамп 13 октября подтвердил, что намерен встретиться с главой Украины в Вашингтоне 17 октября. Американское издание Axios со ссылкой на собственные источники информировало, что разговор Трампа и Зеленского будет посвящен тому, в каком оружии нуждается Украина. В частности, будет обсуждаться и вопрос поставок ракет Tomahawk.

Сам президент Зеленский также подтвердил 13 октября, что встреча состоится. Он анонсировал обсуждение с Трампом "ряда шагов, которые он намерен предложить".

Перед встречей с Зеленским Трамп побеседовал с Путиным

По данным западных СМИ, Зеленский был положительно настроен на переговоры с Трампом. Однако накануне Трамп неожиданно провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. После них американский лидер анонсировал новый саммит с Путиным в Венгрии. Встреча должна пройти в ближайшие две недели. По данным Axios, Зеленский и его команда были удивлены этими заявлениями Трампа.

Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, похоже, либо останется "подвешенным в воздухе", либо вообще будет сорвано. Такой вывод можно сделать из заявления Трампа – он сказал, что ракеты, мол, нужны самим США.

Предыдущие встречи Трампа и Зеленского

Это будет третий визит Зеленского в Вашингтон с тех пор, как Дональд Трамп стал во второй раз президентом США. Во время февральской встречи в Белом доме произошел публичный спор из-за подхода к мирным переговорам. Однако встреча президентов в июле была совсем другой – Трамп заявил, что Украина получит "большую помощь" в рамках любого соглашения.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне в июле 2025 года

Напомним, "Телеграф" анализировал, почему Дональд Трамп вдруг активизировался на украинском направлении и стоит ли ожидать скорых результатов от очередной встречи.