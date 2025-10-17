"Томагавков" не будет? Трамп сделал ряд тревожных заявлений после разговора с Путиным

О поставках ракет Tomahawk, похоже, можно забыть, как и о новых санкциях против Кремля.

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для прессы ряд заявлений, которые могут свидетельствовать об "откате" его позиции по войне в Украине и о срыве возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине.

Что нужно знать:

Трамп подтвердил, что скоро встретится с Путиным в венгерском Будапеште

По поводу ракет Tomahawk — Трамп заявил, что ракеты нужны Соединенным Штатам, он не хочет их "разбазаривать"

Также не будет новых санкций против России — Трамп заявил, что сейчас якобы "не время" для таких мер

"Телеграф" собрал главные моменты из заявлений Трампа на брифинге в Белом доме 16 октября. Трамп говорил о разговоре с Путиным, Tomahawk, санкциях против России и возможном прекращении войны в Украине.

О встрече с Путиным

Трамп планирует встретиться с Путиным в течение следующих двух недель. Местом проведения нового "саммита" с российским правителем избрали союзную российскому режиму Венгрию. Перед "саммитом" проведут встречу государственный секретарь США Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, они обсудят детали.

"Я сказал бы, [встретимся] в течение двух недель. Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся в скором времени. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено. Они уже говорили об этом… Мы встретимся в Венгрии.Виктор Орбан будет вести мероприятие", — заявил Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу встречи.

Об ожиданиях от переговоров и разговоре с Путиным

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным якобы был "очень хорошим" и "очень продуктивным". Он добавил, что планируется принимать "решения" во время "саммита" в Венгрии, а также пообещал рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому все детали звонка.

Президент добавил, что будет "задействована вся команда" — в том числе вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и ценитель российской пропаганды, бывший застройщик Стив Виткофф, которого Трамп назначил спецпредставителем по вопросам России. Но, подчеркнул он, есть большая проблема — то, что Зеленский и Путин "не очень ладят".

"У нас, конечно, проблема. Они не очень ладят, эти двое (Зеленский и Путин, — ред.). Иногда бывает сложно проводить встречи… Мы встречаемся и общаемся с людьми. Но у них ужасные отношения, и это одна из тех вещей", — посетовал Трамп.

Также Трамп заявил, что надеется на остановку войны в Украине во время "саммита" с Путиным. Война в Украине, мол, "не влияет" на Соединенные Штаты, но Трампу якобы "жаль людей". Европа, добавил президент США, якобы не способна "прекратить войну".

"На прошлой неделе погибло более 7000 человек. Это не влияет на нашу страну. Мы не теряем людей. Мы не теряем американцев. Но они теряют россиян, украинцев, преимущественно солдат, в основном солдат. И мы считаем, что нам удастся это остановить. Мы надеемся, что нам это удастся… Я делаю это, чтобы спасти души. Я не делаю этого для нас. Я делаю это, чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы это кончилось, но не могут это закончить. Я могу. Поэтому думаю, что мы добьемся успеха", — сказал он.

О поставках Tomahawk Украина

Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, похоже, либо останется "подвешенной в воздухе", либо вообще будет сорвана. Такой вывод можно сделать из заявления Трампа – он сказал, что ракеты, мол, нужны непосредственно США.

"Нам нужны "Томагавки". В США их много, но они нам нужны. Мы не можем разбазаривать их, исчерпать запасы нашей страны. Они нам тоже нужны. Так что я не знаю, что мы можем с этим сделать", — заявил он в ответ на вопросы прессы.

Когда один из журналистов прямо спросил, пытался ли Путин помешать Трампу передать Украине ракеты, тот ответил утвердительно. Трамп при этом легкомысленно пошутил, что Путину, мол, "не понравилась" идея, что Украина получит крылатые ракеты.

"Что вы думаете, что он скажет? Вы думаете, он скажет: "Я бы с удовольствием получил Томагавк в свою сторону"? "Пожалуйста, продавай "Томагавки"?.. Я ему сказал: а что, если я дам несколько тысяч "Томагавков" твоим противникам? Я так ему и сказал. Ему не понравилась эта идея. Ему она сильно не понравилась. Я сказал это именно так. Иногда нужно быть немного легкомысленным, но нет, он против "Томагавков", — заявил Трамп.

О новых санкциях против России

Новых санкций против РФ со стороны США можно не ждать, хотя Трамп предположил, что, возможно, их придется вводить. Однако сейчас, по его мнению, "не самое удачное время" — примерно так он ответил на вопросы прессы и напоминания, что в Сенате хотят продвигать законопроект о санкциях против Кремля.

"Он (автор законопроекта сенатор Джон Тун, — ред.) не знает об этом звонке. Это может быть очень продуктивный разговор… Возможно, не самое удачное время для этого", — заявил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 15 октября Трамп заявил, что его отношения с Путиным "очень хорошие". Однако американский лидер, заговоривший о предоставлении Украине ракет Tomahawk, не понимает, почему глава Кремля продолжает вести войну против Украины, которая негативно влияет на его страну.

Разговор Трампа и Путина состоялся за день до того, как в Белом доме будут принимать украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор длился не менее двух часов. Эксперты считают, что это была очень плохая идея, а этот разговор может крайне негативно повлиять на встречу в Белом доме.