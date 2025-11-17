Разница всего три сантиметра? На фото Зеленского и Макрона заметили странную особенность

Два президента встретились в Париже и подписали важный документ

В понедельник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Париже. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В рамках этой аудиенции главы государств подписали важное соглашение.

"Телеграф" заметил странную особенность на общих фото со встречи Зеленского и Макрона в Париже.

Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном. Фото: Getty Images

Как оказалось, у президентов Украины и Франции есть большая разница в росте. Зеленский визуально ниже Макрона, как минимум сантиметров на 10, и на свежих фото из Парижа это бросается в глаза. При этом, если верить сети, разница в росте у них всего три сантиметра.

Президенты подписали историческое соглашение. Фото: Getty Images

Согласно данным из сети, рост Владимира Зеленского составляет 170 сантиметров. В то же время рост Эммануэля Макрона — 173 сантиметра. Однако в реальности выглядит так, что французский президент выше украинского на 7-10 см.

Франция будет помогать усиливать обороноспособности Украины. Фото: Getty Images

Отметим, что на своей странице в соцсети Х Владимир Зеленский ранее анонсировал заключение соглашения, согласно которому Париж будет поставлять Киеву средства ПВО, военные самолеты и ракеты. Позже появилась информация, что это соглашение, направленное ​​на усиление обороноспособности Украины, было подписано двумя президентами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем мог бы заняться Зеленский после окончания войны. И вернется ли он в "Квартал 95".