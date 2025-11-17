Разница всего три сантиметра? На фото Зеленского и Макрона заметили странную особенность
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Два президента встретились в Париже и подписали важный документ
В понедельник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Париже. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В рамках этой аудиенции главы государств подписали важное соглашение.
"Телеграф" заметил странную особенность на общих фото со встречи Зеленского и Макрона в Париже.
Как оказалось, у президентов Украины и Франции есть большая разница в росте. Зеленский визуально ниже Макрона, как минимум сантиметров на 10, и на свежих фото из Парижа это бросается в глаза. При этом, если верить сети, разница в росте у них всего три сантиметра.
Согласно данным из сети, рост Владимира Зеленского составляет 170 сантиметров. В то же время рост Эммануэля Макрона — 173 сантиметра. Однако в реальности выглядит так, что французский президент выше украинского на 7-10 см.
Отметим, что на своей странице в соцсети Х Владимир Зеленский ранее анонсировал заключение соглашения, согласно которому Париж будет поставлять Киеву средства ПВО, военные самолеты и ракеты. Позже появилась информация, что это соглашение, направленное на усиление обороноспособности Украины, было подписано двумя президентами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем мог бы заняться Зеленский после окончания войны. И вернется ли он в "Квартал 95".