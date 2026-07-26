Президент Чехии нашел подработку для души (фото)
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Глава государства обожает спортивную фотографию
В воскресенье, 26 июля, президент Чехии Петр Павел засветился на Гран-при Венгрии Формулы-1. Примечательно, что политик находился не в VIP-ложе на трибунах.
Павел приехал на Королевские гонки в качестве фотокорреспондента, а не зрителя. Об этом сообщает motorsport.
Дело в том, что спортивная фотография — это страсть известного политика. Он прибыл в Венгрию с полным комплектом фотооборудования и официальной аккредитацией FIA (Международная федерация автоспорта). Павел поработал фотографом во время воскресной сессии F1 на трассе "Хунгароринг".
Отметим, Павел не впервые появляется на крупных автоспортивных соревнованиях в качестве фотографа. В июне 2026 года он ездил во Францию, чтобы поработать на легендарной гонке "24 часа Ле-Мана". Бывший военный председатель НАТО регулярно посещает этапы MotoGP в Чехии, он также фотографировал гонки NASCAR и ралли "Дакар".
Некоторые из фотографий, сделанные президентом Чехии на ралли "Дакар-2025", были выставлены в Национальном техническом музее в Праге. Кроме того, политик продал часть своих работ на аукционе за 30 тысяч евро ради благотворительности.
Добавим, что страсть к гонкам — семейное дело Павелов. Супруга президента Чехии, Ева, обожает мотоциклы.