Президент Чехії знайшов підробіток для душі (фото)

Глава держави обожнює спортивну фотографію

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У неділю, 26 липня, президент Чехії Петро Павел засвітився на Гран-прі Угорщини Формули-1. Цікаво, що політик перебував не у VIP-ложі на трибунах.

Павел приїхав на Королівські перегони як фотокореспондент, а не глядач. Про це повідомляє motorsport.

Річ у тім, що спортивна фотографія – це пристрасть відомого політика. Він прибув до Угорщини з повним комплектом фотообладнання та офіційною акредитацією FIA (Міжнародна федерація автоспорту). Павел попрацював фотографом під час недільної сесії F1 на трасі "Хунгарорінг".

Петр Павел працює на гонці Формули-1/Фото: Getty Images

Петр Павел на Гран-прі Угорщини/Фото: Getty Images

Зазначимо, Павел не вперше з’являється на великих автоспортивних змаганнях як фотограф. У червні 2026 року він їздив до Франції, щоб попрацювати на легендарних перегонах "24 години Ле-Мана". Колишній військовий голова НАТО регулярно відвідує етапи MotoGP у Чехії, він також фотографував гонки NASCAR та ралі "Дакар".

Деякі з фотографій, зроблені президентом Чехії на ралі Дакар-2025, були виставлені в Національному технічному музеї в Празі. Крім того, політик продав частину своїх робіт на аукціоні за 30 тисяч євро заради благодійності.

Додамо, що пристрасть до перегонів – сімейна справа Павелів. Дружина президента Чехії, Єва, обожнює мотоцикли.