Президент Чехії знайшов підробіток для душі (фото)
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Глава держави обожнює спортивну фотографію
У неділю, 26 липня, президент Чехії Петро Павел засвітився на Гран-прі Угорщини Формули-1. Цікаво, що політик перебував не у VIP-ложі на трибунах.
Павел приїхав на Королівські перегони як фотокореспондент, а не глядач. Про це повідомляє motorsport.
Річ у тім, що спортивна фотографія – це пристрасть відомого політика. Він прибув до Угорщини з повним комплектом фотообладнання та офіційною акредитацією FIA (Міжнародна федерація автоспорту). Павел попрацював фотографом під час недільної сесії F1 на трасі "Хунгарорінг".
Зазначимо, Павел не вперше з’являється на великих автоспортивних змаганнях як фотограф. У червні 2026 року він їздив до Франції, щоб попрацювати на легендарних перегонах "24 години Ле-Мана". Колишній військовий голова НАТО регулярно відвідує етапи MotoGP у Чехії, він також фотографував гонки NASCAR та ралі "Дакар".
Деякі з фотографій, зроблені президентом Чехії на ралі Дакар-2025, були виставлені в Національному технічному музеї в Празі. Крім того, політик продав частину своїх робіт на аукціоні за 30 тисяч євро заради благодійності.
Додамо, що пристрасть до перегонів – сімейна справа Павелів. Дружина президента Чехії, Єва, обожнює мотоцикли.