Личная вендетта Путина? Почему Россия бьет по АЗС "Укрнафты"

Глава Кремля живет "по понятиям"

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Россия целенаправленно бьет по АЗС "Укрнафты" в Киеве. Это личная месть президента РФ Владимира Путина.

Об этом написал в Facebook заместитель председателя NAUDI (Национальная Ассоциация Оборонной Промышленности Украины) Сергей Высоцкий. По его словам, глава Кремля действует "по понятиям" и мстит за своего кума Виктора Медведчука, заправки которого под брендом Glusco были конфискованы, а позднее их часть стала базой для государственной сети "УкрНафта".

"Я думаю, что во всей этой нефтяной истории была и часть самого Путина. И это "понятийный" бандитский ответ на присвоение того, что Путин и его банда считала своим", — написал Высоцкий.

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве 11 сентября/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве 10 сентября/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Высоцкий также отметил, что вероятно, РФ не будет бить по некоторым украинским АЗС, хотя логику Путина в этом вопросе проследить невозможно. По его словам уцелеют:

"Те, которые до сих пор связаны через Австрию с определенной нефтегазовой группой РФ.

Де-факто принадлежащие семье одного президента одной страны через госоператра (впрочем, здесь Путин также может захотеть "наказать" этого президента за нелояльность и вектор на сближение с Анкарой).

Ну и те, которые де-факто реализуют белорусские светлые нефтепродукты, генерируя некий гешефт Минска".

Полный комментарий Серегя Высоцкого

Напомним, 10 сентября российский беспилотник нанес первый целенаправленный удар по автозаправочному комплексу в Голосеевском районе. В результате атаки по АЗС пострадали четверо людей. Трое раненых медики госпитализировали. 11 сентября российские реактивные дроны били по двум АЗС "Укрнафта" в разных частях Киева. Удары были нанесены по объектам в Днепровском и Оболонском районах и забрали жизни 2 человек.