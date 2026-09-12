Личная вендетта Путина? Почему Россия бьет по АЗС "Укрнафты"
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Глава Кремля живет "по понятиям"
Россия целенаправленно бьет по АЗС "Укрнафты" в Киеве. Это личная месть президента РФ Владимира Путина.
Об этом написал в Facebook заместитель председателя NAUDI (Национальная Ассоциация Оборонной Промышленности Украины) Сергей Высоцкий. По его словам, глава Кремля действует "по понятиям" и мстит за своего кума Виктора Медведчука, заправки которого под брендом Glusco были конфискованы, а позднее их часть стала базой для государственной сети "УкрНафта".
"Я думаю, что во всей этой нефтяной истории была и часть самого Путина. И это "понятийный" бандитский ответ на присвоение того, что Путин и его банда считала своим", — написал Высоцкий.
Высоцкий также отметил, что вероятно, РФ не будет бить по некоторым украинским АЗС, хотя логику Путина в этом вопросе проследить невозможно. По его словам уцелеют:
- "Те, которые до сих пор связаны через Австрию с определенной нефтегазовой группой РФ.
- Де-факто принадлежащие семье одного президента одной страны через госоператра (впрочем, здесь Путин также может захотеть "наказать" этого президента за нелояльность и вектор на сближение с Анкарой).
- Ну и те, которые де-факто реализуют белорусские светлые нефтепродукты, генерируя некий гешефт Минска".
Напомним, 10 сентября российский беспилотник нанес первый целенаправленный удар по автозаправочному комплексу в Голосеевском районе. В результате атаки по АЗС пострадали четверо людей. Трое раненых медики госпитализировали. 11 сентября российские реактивные дроны били по двум АЗС "Укрнафта" в разных частях Киева. Удары были нанесены по объектам в Днепровском и Оболонском районах и забрали жизни 2 человек.