О мобилизации женщин и ракеты к Patriot: еврокомиссар выступил с важным заявлением по Украине

Европа и Украина создадут еще больше совместных оборонных производств

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В пятницу, 11 сентября, в Брюсселе состоялась первая встреча Альянса дронов ЕС-Украина. В него вошли 18 участников – по девять с украинской и европейской стороны. Это производители оружия, стартапы, технологические инноваторы и компании, которые сейчас расширяющие производственные мощности.

Об этом во время пресс-конференции заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

"Европейское воздушное пространство проходит испытание по неоднократным случаям нарушения его беспилотниками над аэропортами, военными объектами и объектами физической инфраструктуры.

В Украине такая угроза является повседневной реальностью. Вызов, перед которым мы стоим, состоит не только в технологическом преимуществе, но и в скорости и промышленных мощностях для совместных действий.

Нам нужны циклы разработки, измеряемые неделями, а не месяцами и действенные средства противодействия. Именно поэтому Альянс ЕС и Украины в сфере беспилотников настолько важен — он должен помочь преодолеть этот разрыв", — объявил чиновник.

Андрюс Кубилюс. Фото: Википедия

Ключевая цель объединения – ускоренное создание совместных предприятий и реализация европейских проектов по противодействию БПЛА. Кубилюс особо подчеркнул потребность в "теплых" производственных линиях. Речь идет о мощностях, которые в спокойные периоды работают не в полную силу, но при необходимости могут развернуть массовое производство через несколько недель.

В настоящее время ЕС производит около 1,5 миллионов беспилотников в год.

"Мы должны сравниться с российскими производственными мощностями, достигающими 10 миллионов FPV-дронов, около 130 тысяч реактивных беспилотников типа "Шахед" или 1700 баллистических ракет в год", — сообщил он.

Комиссар добавил: ЕС должен научиться создавать экосистему ведения беспилотной войны, подобную украинской, где разработчики, производители, закупщики, операторы беспилотников и опыт с передовой интегрированы в единую систему.

Кроме того, Кубилюс анонсировал важное решение для усиления украинской ПВО накануне осенне-зимнего периода. Европейская комиссия официально одобрила 6,1 млрд евро в рамках кредитной программы поддержки Украины объемом 90 млрд евро. Средства будут направлены на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракет, боеприпасов и радаров.

Кроме того, Комиссия одобрила исключение, которое официально позволяет Украине закупать за деньги европейского кредита ракеты-перехватчики PAC-3 для американских систем Patriot. Раньше это было невозможно.

"Мы попросили американскую администрацию предоставить более четкие обязательства. Они направили нам письмо, которое мы признали достаточным для того, чтобы согласовать это исключение", — описал еврокомиссар.

Ракеты РАС-3. Инфографика: Минобороны Украины

По его словам, Киев сейчас прилагает все усилия, чтобы получить как можно больше перехватчиков к Patriot к зиме.

"Насколько мы понимаем, у украинцев достаточно четкое видение или даже договоренности с разными поставщиками и государствами-членами относительно того, как ракеты PAC-2 или PAC-3 будут поставлены в следующем году.

Вопрос теперь в том, могут ли государства-члены, имеющие ракеты PAC-3 в своих запасах, обменяться и передать их Украине уже сейчас, а затем получить ракеты по украинским контрактам, запланированным на 2027 год».

Что известно о Patriot. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

В целом, по словам комиссара, все графики поставки оружия Киеву до конца 2026 уже утверждены. Речь идет о 28,3 миллиардах евро — именно столько составляет военная часть кредита от ЕС.

Напоследок Кубилюс прокомментировал слухи о якобы подготовке к принудительной мобилизации женщин в Украине и давлении Европы на этот счет.

"Было бы странно, если бы Европа пыталась убеждать украинцев в том, как им проводить мобилизацию, в частности, мобилизовать женщин. Я не удивлен, что такая информация поступает из Кремля", — сказал он, фактически опровергая российские нарративы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского рассказали, как будут "сбивать" ракеты санкциями.